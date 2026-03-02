El Valinox salva su imbatibilidad en Vigo

BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO, 25 – 28, VALINOX NOVÁS

El Reconquista de Vigo estuvo muy cerca de dar la sorpresa frente al Valinox Novás, líder invicto del grupo A de Primera Nacional, pero en los minutos finales los locales se descentraron y el conjunto de O Rosal supo aprovecharlo.

No fue un buen partido del Novás, que no estuvo cómodo en ningún momento y cometió muchos errores en el lanzamiento (17 en la primera mitad). A pesar de ello, era el Novás el que iba por delante en el marcador con distancias cortas, ya que el Reconquista tampoco estaba afortunado en ataque. Al descanso, 10-12.

En la segunda mitad, mejoraron los dos equipos en el aspecto ofensivo y el choque estuvo vivo hasta el final. A falta de cinco minutos para la bocina, mandaba de uno el Reconquista (24-23), pero dos decisiones arbitrales desconcentraron al equipo vigués, que se fue del partido, y encajó un parcial de 1-5, que permitió al Novás sumar una victoria más, aunque no se fue de As Travesas con buenas sensaciones.

SAEPLAST BM. CAÑIZA, 26 – 23, GALDAR GRAN CANARIA

Importantísima victoria del Saeplast Cañiza frente al Gáldar Gran Canaria, sobre todo en el aspecto anímico, ya que todavía sigue en puestos de descenso, pero con la salvación un poco más cerca y la confianza muy alta.

Era, a priori, un partido muy complicado, frente a un rival potente, de la zona alta de la tabla, y creado para luchar por la fase de ascenso. Desde el inicio, el Cañiza supo imponer el ritmo de juego que le beneficiaba y también supo controlar la ansiedad. Al descanso, 13-9. En el reinicio, el conjunto local pasó por su peor momento, al no ser certeros en ataque, pero se mantuvieron firmes gracias a la defensa. El Gáldar llegó a empatar el partido (17-17), pero el Cañiza mostró solidez mental y así logró una victoria que le mantiene vivo en la lucha por la supervivencia.

BUEU ATLETICO BALONMAN, 33 – 29, BM. PORRIÑO

El partido para el BM Porriño comenzó antes de que el colegiado señalase el inicio, ya que perdió a Nahum por lesión y eso le dejó tocado. A ello hay que sumarle la baja de Eloy en el minuto 15, también lesionado, dos ausencias muy importantes para enfrentarse a un buen Atlético Bueu. Y aún así, el partido arrancó muy igualado y durante quince minutos ambos conjuntos luchaban con distancias mínimas de un gol. Pasado el cuarto de hora, el partido se rompió un poco y el Bueu se fue en el marcador para llegar al descanso, cuatro goles arriba (14-10). Tras la charla en el vestuario, el Porriño salió muy bien y logró igualar el marcador (15-15, min. 35) y continuó la disputa hasta los últimos minutos. El Bueu entró en el tramo final con tres goles de ventaja y consiguió mantenerlos sin sufrir. Tercera derrota del Porriño, que sigue fuera de los puestos de descenso.

BM LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE, 35 – 27, GRANITOS IBERICOS CARBALLAL

Partido de dos caras opuestas. En el primer tiempo, el Carballal mostró su mejor versión, jugando con mucha concentración y sabiendo lo que había que hacer en todo momento, pese a enfrentarse al segundo clasificado. Al descanso, 15-14. El conjunto vigués entró muy mal tras el descanso, cometiendo muchos errores. Encajó un 4-0, en menos de 5 minutos. A partir de ese momento, tuvieron que asumir riesgos, hubo precipitaciones y errores.