Tercera derrota consecutiva del Val Miñor, que cae a puestos de descenso tras caer ayer ante el Roces. El partido no comenzó bien para los de Nigrán, que a los nueve minutos encajaba el primer gol. Empujaron buscando el tanto del empate, pero al inicio de la segunda parte, lo que llegó fue el segundo tanto del Roces.