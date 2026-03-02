Tablas en un intenso derbi andaluz
El Sevilla remonta tras el descanso los dos goles del Betis en el inicio
curri carrillo
Betis y Sevilla empataron a dos un disputado derbi, el primero oficial en el Estadio La Cartuja, tras un emocionante partido en el que cada equipo dominó una parte, al adelantarse con un 2-0 los verdiblancos en la primera e igualar los nervionenses, que mantuvieron siempre la fe, en la segunda.
Un tanto del brasileño Antony dos Santos, rebasado el cuarto de hora, y otro de Álvaro Fidalgo, cerca de acabar la primera parte, pusieron un claro 2-0 al descanso para el Betis, pero en la segunda el Sevilla reaccionó bien y logró equilibrar el marcador con tantos del chileno Alexis Sánchez (m.62) e Isaac Romero.
Se medían en un duelo muy especial en una ciudad dual como Sevilla, sobre todo en lo futbolístico, dos equipos con buenas trayectorias (4 partidos ligueros invictos los béticos -10 de 12 puntos- y 3 los sevillistas -5 puntos de 9-), pero con realidades y objetivos muy distintos, con el Betis quinto en pos de un puesto en la Liga de Campeones y el Sevilla duodécimo y centrado en alejarse de la zona de descenso.
El Sevilla no bajó los brazos y perseveró con fe frente a un Betis que perdió gas en el segundo tiempo, hasta que Isaac Romero, al cuarto de hora de su entrada al campo, enganchó con la zurda un rechace al saque de un córner y puso el 2-2 en el 85.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
- Un afectado por las expropiaciones para viviendas en Navia: «Me dejan sin entrada a mi finca»
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»