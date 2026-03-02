Tablas en un intenso derbi andaluz

Betis y Sevilla empataron a dos un disputado derbi, el primero oficial en el Estadio La Cartuja, tras un emocionante partido en el que cada equipo dominó una parte, al adelantarse con un 2-0 los verdiblancos en la primera e igualar los nervionenses, que mantuvieron siempre la fe, en la segunda.

Un tanto del brasileño Antony dos Santos, rebasado el cuarto de hora, y otro de Álvaro Fidalgo, cerca de acabar la primera parte, pusieron un claro 2-0 al descanso para el Betis, pero en la segunda el Sevilla reaccionó bien y logró equilibrar el marcador con tantos del chileno Alexis Sánchez (m.62) e Isaac Romero.

Se medían en un duelo muy especial en una ciudad dual como Sevilla, sobre todo en lo futbolístico, dos equipos con buenas trayectorias (4 partidos ligueros invictos los béticos -10 de 12 puntos- y 3 los sevillistas -5 puntos de 9-), pero con realidades y objetivos muy distintos, con el Betis quinto en pos de un puesto en la Liga de Campeones y el Sevilla duodécimo y centrado en alejarse de la zona de descenso.

El Sevilla no bajó los brazos y perseveró con fe frente a un Betis que perdió gas en el segundo tiempo, hasta que Isaac Romero, al cuarto de hora de su entrada al campo, enganchó con la zurda un rechace al saque de un córner y puso el 2-2 en el 85.