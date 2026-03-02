La selección gallega brilla en la Copa del Rey y de la Reina

Galicia brilló en la Copa de la Reina y la Copa del Rey de Luchas Olímpicas, celebrada en la localidad de San Javier (Murcia)o. La selección gallega femenina fue el equipo que más medallas de oro obtuvo en esta competición con untotal de tres.

Con un equipo reducido por motivos económicos, la apuesta de la calidad sobre la cantidad salió mejor de lo esperado. Las chicas brillaron con luz propia, saliendo campeonas las tres deportistas convocadas, quedando Galicia como tercera clasificada en la Copa de la Reina. Las competidoras fueron Lydia Pérez (Club Loita Pontevedra) en 57kg, Nerea Pampín (Club Keltoi de Vila de Cruces) en 62kg y Ana Ferro (Club Senín) en 76kg.

En la Copa del Rey, los chicos tuvieron una actuación notable con una medalla de oro y dos de bronce, mostrando un gran nivel deportivo en esta competición nacional. Joel Castro (Club Keltoi de Vila de Cruces) se colgó el oro en 57kg en Libre Olímpica. Saúl Bello (Club San Ignacio) en 74kg en Libre Olímpica y Gonzalo Caparrós (Club Atila de Ourense) en 77kg en Lucha Grecorromana se llevaron la de bronce.

Ambas competiciones fueron selectivas para decidir el equipo que representará a España en los Juegos del Mediterráneo de Taránto 2026, teniendo Galicia a grandes bazas para este gran evento.