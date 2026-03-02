El Rubensa Indupor asoma la cabeza

ROMADE, 27 – 30, RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO

La victoria gallega más importante de la categoría fue la conseguida por el Rubensa Indupor BM Porriño, que comienza a asomar la cabeza después de una temporada muy complicada. Ayer venció al Romade en su casa y se aleja del descenso.

Y eso que el partido comenzó muy mal para las visitantes. Salieron desconcentradas, con una defensa 5:1 que no funcionaba, y en el minuto 2, Abel Estévez tuvo que pedir tiempo muerto con un parcial de 4-1 en el marcador. Cambiaron a una defensa 6:0 y el equipo comenzó a competir mejor y mediada la primera parte, logró ponerse por delante en el marcador con distancias cortas. 15-16, al descanso. En la segunda mitad, el Porriño fue aumentando su ventaja, mientras que el Romade estaba cada vez más nervioso. En el tramo final, las gallegas manejaron la renta para conseguir una victoria fundamental. La jugadora del equipo canario Omahira Martín fue descalificada por insultos y amenazas a los árbitros, según aparece en el acta.

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA, 40 – 25, CLUB DEPORTIVO BALONMANO FUENTES CARRIONAS

Nuevo triunfo del Helvetia Saeplast Cañiza que le permite seguir en lo alto de la clasificación. El partido de esta jornada fue más fácil de lo esperado, ya que el Fuentes Carrionas, con muchas bajas, llegó con sólo 11 jugadoras en la convocatoria, de las que jugaron tan solo diez. Y es que casi no hubo partido. En el minuto 6, el Cañiza vencía por un 6-1, que lo decía todo y así avanzó el choque, sin que el rival pudiese plantar cara. Al descanso, 19-11 y todo decidido. Lo positivo, que hubo rotaciones y el entrenador Isma Lago pudo repartir los minutos entre sus jugadoras pensando ya en el próximo encuentro, que será contra el Getasur, tercer clasificado a sólo un punto.

SAR RODAVIGO, 23 – 19, SEGURA E HIJOS BM SANSE

La SAR Rodavigo sumó frente al Sanse la cuarta victoria consecutiva y ascendió a la quinta posición en la tabla clasificatoria. Fue un partido igualado, en el que las redondelanas lograron ir por delante en el marcador en todo momento, gracias a la magnífica defensa y la aportación de la portería, tal y como muestran los 19 goles conseguidos por el conjunto madrileño.

En ataque, sobre todo en la primera mitad, la SAR no estuvo tan cómoda. Al descanso, 10-8 en el marcador. Tras el paso por vestuarios, el conjunto local logró ajustar algunas cosas en ataque y tuvo un mayor acierto, lo que le permitió llegar a los minutos finales con una cómoda ventaja. En la SAR destacaron Lucía en portería, que llegó a detener cinco 7 metros y Carmen, en ataque, con 9 goles.

INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO, 27 – 43, HEALTHY POKE BM LEGANES

El líder de la categoría, el BM Leganés, pasó ayer en plan apisonadora por el pabellón do Coirón y sumó dos puntos más frente al Inelsa Solar Asmubal Meaño. Es cierto que las de O Salnés llegaban al partido con bastantes ausencias, sobre todo en la primera línea, al sumarse la ausencia de Raquel Muñiz, con un esguince en el último entreno. En este partido, el Leganés fue muy superior y dominó desde el principio, aunque el Asmubal Meaño estuvo metido en el choque hasta mediada la primera parte (7-9, min. 15). Pero en los siguientes diez minutos, el conjunto local encajó un parcial de 3-10, que dejó todo decidido. Al descanso, 13-20. Por si había alguna duda, en la reanudación, el Leganés arrancó con un 0-3, que aumentó la diferencia a los diez goles y ya no hubo partido. Las visitantes dominaron con veteranía y tranquilidad, para conseguir una nueva victoria que le mantiene en lo alto de la tabla, igualado a puntos con el Cañiza.