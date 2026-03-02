Ramazani le da oxígeno al Valencia ante Osasuna
PAULA LERÍN
Valencia
Un penalti convertido por Largie Ramazani, que tuvo que ser repetido porque Gayà entró al área antes de tiempo, sirvió al Valencia para ganar a Osasuna en Mestalla y sumar tres puntos que le alejan del descenso.
La frialdad y la confianza de Largie Ramazani dieron alas al Valencia. El extremo belga convirtió el segundo lanzamiento de penalti de la misma forma que el primero.
