Ramazani le da oxígeno al Valencia ante Osasuna

PAULA LERÍN

Valencia

Un penalti convertido por Largie Ramazani, que tuvo que ser repetido porque Gayà entró al área antes de tiempo, sirvió al Valencia para ganar a Osasuna en Mestalla y sumar tres puntos que le alejan del descenso.

La frialdad y la confianza de Largie Ramazani dieron alas al Valencia. El extremo belga convirtió el segundo lanzamiento de penalti de la misma forma que el primero.

Moaña mueve a casi 3.000 personas para que el centro de salud abra con urgencias

El plan residencial de San Amaro prevé suelo para 18 edificios y 5 nuevas calles

Galicia mejora en gasto municipal per cápita, pero Pontevedra persiste como la provincia con la cifra más baja de España

De rozar el 9 en Bachillerato a una FP

Cruz Roja busca ampliar su red de acogimiento familiar en Ourense

EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia

La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas

Más medios contra los furtivos: Gardacostas amplía la renovación de flota a las lanchas de aluminio y licitará dos este año

