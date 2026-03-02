Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un punto que le sabe a poco al Choco y al Alertanavia

n. CABALEIRO

Redondela

Choco y Alertanavia firmaron un empate que no deja contento a ninguno pero que permite a ambos sumar un punto a sus necesitados casilleros.

Los vigueses dispusieron de mejores ocasiones en la primera parte y los redondelanos dominaron la segunda pero sin crear ocasiones claras.

Hasta la recta final, en la que Izan adelantó a los locales pero Pedro lograba casi a continuación el definitivo 1-1.

