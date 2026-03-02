Un punto que le sabe a poco al Choco y al Alertanavia
n. CABALEIRO
Redondela
Choco y Alertanavia firmaron un empate que no deja contento a ninguno pero que permite a ambos sumar un punto a sus necesitados casilleros.
Los vigueses dispusieron de mejores ocasiones en la primera parte y los redondelanos dominaron la segunda pero sin crear ocasiones claras.
Hasta la recta final, en la que Izan adelantó a los locales pero Pedro lograba casi a continuación el definitivo 1-1.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
- Un afectado por las expropiaciones para viviendas en Navia: «Me dejan sin entrada a mi finca»
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»