Mecos se impone en la Bandera Concello de Cangas de bateles

Doble jornada este fin de semana gracias a la tregua que hemos tenido de las condiciones climáticas. El sábado, la XXV Bandera Concello de Cangas de Bateles y el domingo en Chapela el XIX Memorial Paco Fenosa de Traineras en recuerdo y homenaje del amigo y recordado Presidente del Club Chapela, Francisco Alonso “Paco Fenosa”.

El sábado, frente a los muelles del puerto del Morrazo, seis clubes se hicieron dueños del podio con la llegada de nuevos equipos a la élite de los bateles de la Zona Sur de la Federación Gallega de Remo. Y si bien Tirán-Pereira y Chapela-Wofco siguen dominando las categorías femeninas y masculinas, también es cierto que clubes como Mecos, Samertolaméu-Oversea, Vila de Cangas y Bueu-Simei vienen pujando fuerte en la Zona Sur. El sábado el Club Mecos de O Grove lideró la general al ser el vencedor en cuatro de las trece categorías celebradas. Mientras con dos victorias cada uno se clasificaron los clubes, Tirán-Pereira; Chapela-Wofco; Samertolaméu-Oversea y Vila de Cangas; mientras Bueu A-Simei se anotaba una magnífica victoria. Como puede verse, reparto general de triunfos entre media docena de clubes.

Memorial Paco Fenosa

Y el XIX Memorial Paco Fenosa de Traineras para tripulaciones Veteranos en masculinos y femeninos, con el sistema de contrarreloj y por persecución, tuvo numerosa participación con un total de 44 traineras, conquistando la Bandera Chapela-Wofco la masculina y Perillo la femenina.

En la categoría masculina fue Campeón Chapela-Wofco (19.06:16), seguido de Ares (19.18:00) y tercero SD.Tirán-Pereira (19.19:94). Y en la femenina se proclamó Campeón la tripulación de Regatas Perillo (21.43:25), segundo SD.Tirán-Pereira (22.06:07) y tercero Chapela-Wofco (22.15:70).

También hubo regatas de las categorías de Base, siendo las campeonas en la categoría femenina las atletas de Vila de Cangas (19.45:94), segundas C.Remo Puebla (19.58:47) y terceras Mera (20.03:22). Mientras en la categoría masculina el campeón fue la SD.Samertolaméu- Oversea (15:33.11); Chapela-Wofco, segundo (15.39:52) y tercero Virxe da Guía (15:50.45).