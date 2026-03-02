Un mal inicio condena al Carballal al último puesto

LLEIDA HANDBOL CLUB, 30 – 25, A.D. CARBALLAL 30. LLEIDA HANDBOL CLUB: Edurne González, Leire González (3), Marina Graell, Minerva Soto (1), Carmen Sabina, Claudia Moreno, Henar Martínez (8), Lara Peris (1), Aiora Orexa (2), Caterina Casasola (6), Alicia González-Calero (2), José Hijosa (4), Merli Baro, Valentina Bastarrica (3), Agnes Grau. 25. A.D. CARBALLAL: Helena Sancho (1), Antía Seijo (10), Daniela Carranza, Naihara Costas (4), Lidia Portela, Andrea Cristina Amarilla, Lucía Villamarín (2), María Pereira, María Álvarez, Nerea Arias (1), Patricia Teijeiro (3), Sabela Vázquez (2), Salma Aakcha, Laura Rúa, Yaiza Alonso (2). ÁRBITROS: Álvaro López y Roberto Argiz. Excluyeron dos minutos a las locales Leire González, Carmen Sabina, Aiora Orexa (2) y Jone Hijosa y a las visitantes Helena Sancho, Daniela Carranza, Naihara Costas y Sabela Vázquez (2). PARCIALES: 5-1, 8-4, 11-4, 15-6, 16-9, 17-11 (descanso), 17-13, 19-14, 21-17, 25-19, 28-23, 30-25 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 19ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pabellón Municipal Once de Septiembre.

El pésimo inicio del AD Carballal marcó el desarrollo del partido ante el Lleida y sumó una nueva derrota que le coloca en la última posición, con ocho puntos, justo antes del parón liguero.

Los primeros quince minutos de las viguesas fueron terribles (11-4, min. 15) y decisivos. A partir de ahí, siempre a remolque. Antes del descanso habían recortado un poco la distancia (17-11) y en el inicio de la segunda, el Carballal llegó a tener opciones de meterse en el partido con un parcial de 3-0, que provocó el tiempo muerto local (17-14, min. 35). El Carballal tuvo bola para ponerse a dos, pero lo fallaron y aunque nunca bajaron los brazos, ya no fue posible llegar al tramo final con opciones.

Ahora semana de descanso en las peores condiciones y a preparar el próximo partido, que será contra Colores Zaragoza dentro de quince días.