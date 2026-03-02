Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piragüismo

El Vigo domina en el inicio de la Liga Galega de kayak de mar

El Olívico también tuvo presencia en los podios de Rianxo

Podio por equipos masculino. / Fegapi

R. V.

Rianxo abrió el calendario de la Liga Galega de Kayak de Mar 2026 con una cita que reunió a 173 palistas inscritos, de los que 142 completaron el recorrido. La jornada dejó un claro dominador por equipos, el Club Kayak Vigo encabezó las clasificaciones masculina, femenina y mixta.

En la clasificación masculina por equipos, el Club Kayak Vigo sumó 868 puntos, por delante del Club Cofradía Pescadores Portonovo (833) y del Club de Piragüismo Cambados (731). También en féminas el conjunto vigués fue el más regular, acumulando 591 puntos, seguido del Club Cofradía Pescadores Portonovo (465) y del Club de Piragüismo Olívico (399). La general mixta finalizó con el Kayak Vigo en primer lugar con 392 puntos, 268 para el Olívico y 140 para el Club de Mar Ría de Aldán-Gandón S.A.

Podio por equipos femenino. / Fegapi

La carrera de SS1 masculina en categoría senior tuvo un desenlace ajustado, con Artur Pereira (Náutico Marecos) imponiendo su ritmo para detener el crono en 00:41:53,00. En la competición femenina, Nerea Martín (Club Kayak Vigo) conquistó el oro al cruzar la meta en 00:50:57,00.

