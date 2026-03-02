Piragüismo
El Vigo domina en el inicio de la Liga Galega de kayak de mar
El Olívico también tuvo presencia en los podios de Rianxo
Rianxo abrió el calendario de la Liga Galega de Kayak de Mar 2026 con una cita que reunió a 173 palistas inscritos, de los que 142 completaron el recorrido. La jornada dejó un claro dominador por equipos, el Club Kayak Vigo encabezó las clasificaciones masculina, femenina y mixta.
En la clasificación masculina por equipos, el Club Kayak Vigo sumó 868 puntos, por delante del Club Cofradía Pescadores Portonovo (833) y del Club de Piragüismo Cambados (731). También en féminas el conjunto vigués fue el más regular, acumulando 591 puntos, seguido del Club Cofradía Pescadores Portonovo (465) y del Club de Piragüismo Olívico (399). La general mixta finalizó con el Kayak Vigo en primer lugar con 392 puntos, 268 para el Olívico y 140 para el Club de Mar Ría de Aldán-Gandón S.A.
La carrera de SS1 masculina en categoría senior tuvo un desenlace ajustado, con Artur Pereira (Náutico Marecos) imponiendo su ritmo para detener el crono en 00:41:53,00. En la competición femenina, Nerea Martín (Club Kayak Vigo) conquistó el oro al cruzar la meta en 00:50:57,00.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»
- De un bajo en la rúa Muíño a referencia internacional: 50 años de Aluminios Campos
- Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia
- El «botín» del Celta en la Europa League supera ya los 15 millones de euros