Una España menos brillante da otro paso hacia el Mundial desde la defensa

Tres días después de imponerse en el 'destierro' de Letonia (66-86), la selección española que dirige Chus Mateo volvió a superar a Ucrania con menos brillantez por 78-64 y cerró la segunda ventana con pleno de victorias (cuatro) a la espera de las dos últimas jornadas en la primera fase de clasificación para el Mundial de 2027.

Teniendo en cuenta que se arrastran a la segunda fase los resultados ante los otros dos clasificados de cada grupo, que serán el rival de este lunes y la Georgia del blaugrana Tornike Shengelia, lo cierto es que España pasaría a día de hoy con tres victorias y tendría 'pleno' si vence el 5 de julio a los caucásicos en la última jornada.

En la segunda fase 'La Familia' se medirá a los tres primeros del Grupo B, con Grecia como clara favorita para ser primera con 3-1 y Portugal (2-1), Montenegro (2-1) y Rumanía (1-2) peleando por las otras dos posiciones. Es decir, que no habrá ninguna que pase con cuatro triunfos si Montenegro se clasifica. Es decir, que el camino hacia el Mundial con tres billetes por grupo en esa segunda fase (finales de agosto o principios de septiembre) está expedito.

España empezó fuerte con dos canastas de Fran Guerra, una de Jaime Fernández y dos triples de Santi Yusta más la segunda falta de Skapintsev (12-2, min. 3:32) en una nueva muestra de que los 'azules y amarillos' tienen bastante más físico que talento. Eso sí, con la importante ausencia del 'gigante' madridista Alex Len.

A Shelist le pudieron las ganas ante su afición (juega en el Alimerka Oviedo de Primera FEB) y cometió tres faltas seguidas. Sin embargo, la mayor actividad y los cambios defensivos frenaron el ataque de una selección española que tan solo anotó sendos tiros libres de los exazulgranas Sergi Martínez y Pierre Oriola en los últimos 5:49 del primer cuarto (16-9).

Oriola anotó otro tiro libre y la primera canasta en juego local en más de ocho minutos, lo que obligó a pedir tiempo muerto con 19-9 al letón Ainars Bagatskis (¡qué buen alero fue!). Los exsoviéticos habían llevado el partido más a su terreno y empezaron a recortar su desventaja hasta el 23-18 con un parcial de 2-7.

El apagón en ataque era total. De anotar 14 puntos en tres minutos a lograr tan solo dos canastas en juego en 13 minutos. Y claro, si no metes... Voinalovich anotó un triple lateral para situar un inquietante 23-31 (min. 17:00) y por fin arreglaron un poco el panorama una asistencia de Cárdenas a Sergi Martínez y un triple sobre la bocina de Jaime Fernández (28-21 al descanso).

La bicampeona del mundo hizo las cosas muy bien en el regreso y se marchó por 12 puntos (38-26), pero ahí entre Tirtishnik y dos pérdidas evitables redujeron la renta a menos de la mitad (38-34, min. 25:04). Un triple de Francis Alonso y el excelente trabajo de Pierre Oriola en el rebote ofensivo (7) fueron clave para un nuevo estirón al final del tercer cuarto (52-43).

Magistral una vez más, Oriola lideró otra escapada española con un triple para irse a 10 puntos y ocho rebotes (57-43) y le tomó el relevo otro exazulgrana como Oriol Paulí para ampliar más una ventaja con tintes ya de 'paliza' (65-48 a 5:23 del final). Otro que estaba 'caliente' era Francis Alonso (Breogán) con un triple tras cuatro tiros libres sin fallo (68-51).

La selección española superó por momentos el +20 de Riga cuando se situó 78-57 tras una buena canasta de Jaime Fernández y ahí sí bajó un poco la intensidad, lo que aprovechó Tkachenko con cinco puntos seguidos para maquillar el marcador hasta el 78-64 final. Sin tener ni mucho menos el día en ataque, los del premiado Chus Mateo se fajaron en defensa y demostraron ser mucho mejores.