El Elche salva un punto ante el Espanyol en un gran duelo

El Elche y el Espanyol empataron tras un partido vibrante, polémico y con alternativas que, sin embargo, no les sirvió para romper su mala dinámica de 2026.

El Espanyol se adelantó en dos ocasiones con goles de Kike García y Carlos Romero, pero el Elche respondió con un tanto de Aguado y un penalti de Mir.