Duro golpe para el Tyde en su partido ante el Beluso
M. Alonso
Tui
El Tyde sumó ante el Beluso la cuarta derrota consecutiva en Liga, en un partido dominado por los visitantes y en los que el equipo local falló un penalti.
Llegaba en un buen momento el conjunto visitante, todo lo contrario de los locales, que querían romper la mala dinámica. Y empezaron bien los tudenses, que se adelantaron en el marcador. Pero el Beluso le dio la vuelta al marcador antes de llegar al descanso. En la segunda parte, persistió el dominio de los visitantes, que llegaban con peligro.
