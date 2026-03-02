Piragüismo
El Tea de Mondariz Balneario se lleva en la II Copa Ibérica
Equipos gallegos y portugueses participaron en el slalom del territorio luso de Covas
La localidad portuguesa de Covas (Vilanova da Cerveira) acogió el pasado fin de semana la II Copa Ibérica de Slalom 2026, una cita que reunió a clubes gallegos y portugueses. En la clasificación por equipos, mandó el Club Tea de Mondariz Balneario con 356 puntos, por delante del Aventura Marao Clube, segundo con 322, y del Club de Montaña Quixos, tercero con 198.
En la categoría sénior, en K1 masculino Frederico Alvarenga (Aventura Marao Clube) se hizo con la primera posición y Noa Díaz (Club de Montaña Quixos) en femenino. El C1 terminó con las victorias de Luis Fernández (Club Deportivo Miño-Os Teixugos) y repitió Noa Díaz en féminas. En juveniles dejó ganaron Simao Cesar (Aventura Marao Clube) y Paula Dacosta (Club Tea de Mondariz Balneario). En C1, los triunfos correspondieron a Pedro Cacabelos (Club Piragüismo Penedo-Teimporta) y, de nuevo, Paula Dacosta.
En categoría cadete, el K1 masculino se resolvió con la victoria de Eduardo Fonseca (Aguas Bravas Clube) y el femenino dejó a Sara Ferreira (Aguas Bravas Clube) en lo más alto. En C1 cadete ganaron Manuel Gonçalves (Aventura Marao Clube) y Sara Ferreira (Aguas Bravas Clube). La categoría veterano la dominó Santiago Díaz (Club de Montaña Quixos). En infantil K1 se impusieron Xoel Fernández (Club de Montaña Quixos) y Matilde Teixeira (Aguas Bravas Clube). En C1 repitió Xoel Fernández y en femenino ganó Rita Olveira (Club Deportivo Miño-Os Teixugos).
