Atletismo
Un calvario de récord
Noemí Alvarez y Mario Rodríguez consiguen la victoria en la prueba de 10 kilómetros disputada en el popular barrio vigués | Triunfos de María Cabaleiro y Enrique Martínez en la carrera corta
redacción
Una temperatura ideal, un sol agradable, un circuito perfecto...la Carrera do Calvario vivió su edición más rápida y una de las más entusiastas con un ambiente magnífico que se vivió toda la mañana en el popular barrio vigués.
En la prueba femenina de 10 kilómetros eltriunfo correspondió a Noemí Alvarez (Delikia), una habitual dominadora del circuito de carreras populares de Vigo, que completó el recorrido en un tiempo de 39:00. Por detrás de ella, aunque a casi dos minutos, finalizó la incombustible Julia Vaquero (Club Atletismo Veteranos de Samil) que sigue demostrando su capacidad competitiva que acabó en un tiempo de 40:54. Una compañera de club de la guardesa, Olalla Saborido, completó el podio con un tiempo de 42:07.
En la prueba masculina consiguió una gran victoria el céltico Mario Rodríguez que desde el pistoletazo de salida demostró estar muy por encima de sus rivales y sus ritmos eran imposible de seguir por sus rivales. El atleta del Celta Atletismo acabó en un tiempo de 32:20, el crono más bajo en el que se ha corrido esta carrera en sus ocho ediciones. Por detrás de él Jose Alberto Bastos (ADN Runners) que tardó justo un minuto más que el ganador (33:20) y el podio lo completó Rubén Pérez (Marina Meira) con un tiempo de 33:56 y que amarró el tercer puesto en dura pelea con Víctor Pacheco y Daniel Bargiela.
También hubo carrera de cinco kilómetros. En la carrera femenina la victoria fue de María Teresa Cabaleiro que completó el recorrido en un tiempo de 23:19. Emilia Vidal (Mais que Auga) fue segunda con un tiempo de 23:31 y en tercer lugar acabó Raquel Barreiro (23:38). En la carrera corta masculina el triunfo fue de Enrique Martínez (Club Atletismo Santiago) con un tiempo de 16:38 por delante de Darío Arias (Athletics Fisioterapia) con 17:02 y tercero finalizó Jorge Díaz (Clot Vigo) con un tiempo de 17:02.
