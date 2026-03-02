Bezzecchi arrasa en Buriram

Por fin se cumplió el pronóstico: el italiano Marc Bezzecchi con su poderosa Aprilia ha ganado el GP de Tailandia que se ha celebrado en el caluroso circuito de Buriram. El español Pedro Acosta (KTM), segundo, se consolida como líder y Marc Márquez (Ducati), que perseguía su victoria nº 100, debió retirarse por un pinchazo en su neumático trasero.

Pues sí, tenemos un Mundial totalmente diferente, nuevo, muy nuevo. Por vez primera, en los últimos 88 grandes premios, no hay una Ducati en el podio. Aprilia, con cuatro motos entre las cinco primeras (Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Jorge Martín y Ai Ogura), ha dado un puñetazo sobre la mesa y, al menos en Buriram,ha pasado a ser la marca de referencia. El primer gran premio del año ha demostrado, en efecto, que si no se hubiese caído, ya en la primera vuelta, el italiano Marco Bezzecchi hubiera ganado también la carrera al ‘sprint’ del sábado con enorme facilidad. Bezz no quiso sorpresas y, nada más apagarse el semáforo, se escapó, se fue y, a las dos vueltas, ya tenía un segundo con el resto de adversarios, no hubo color. Bueno, sí, el negro de Aprilia.

«Es verdad, debía ganar como fuese, no había otra después del tremendo error, con graves consecuencias, en la prueba al sprint, comentó un eufórico ‘Bezz’, que saludó a su madre desde el corralito de Buriram. “Es por eso que, como sabía el ritmo que tenía, no he querido sorpresas y he decidido, no solo ponerme delante desde el inicio, sino apretar en las primeras vueltas para, después, poder gestionar la carrera».

Detrás de Bezzecchi no crean que ocurrieron muchas cosas, pues Raúl Fernández, con la segunda Aprilia, se colocó segundo con facilidad hasta que llegó un portentoso Pedro Acosta (KTM), que venía de pelearse con Jorge Martín (Aprilia) y un desesperado Marc Márquez (Ducati) que trataba de buscar un podio ya que sabía que la victoria número 100 era imposible de lograr en Tailandia.

«El año pasado sufríamos muchísimo en las últimas vueltas, pues nuestra KTM no era capaz de mantener el neumático trasero vivo, en forma. Pero parece que hemos arreglado ese problema», comentó el Tiburón de Mazarrón. Y, sí, Acosta llegó con autoridad y superó a los dos campeones, a Il Cannibale y a Martinator y se fue en busca de Fernández al que, finalmente, le arrebató la segunda plaza para consolidarse, (7 puntos sobre Bezzecchi) al frente del Mundial de pilotos.

El resto fueron una serie de desgracias. Márquez, que parecía capaz de alcanzar a Raúl y arrebatarle la tercera plaza, tras haber gestionado muy bien los neumáticos, sufrió un pinchazo en su rueda trasera, a falta de cinco vueltas, y se vio obligado a abandonar. «Yo creo que en la curva cuatro, que es donde Marc se ha ido largo, hay un bache y, tal vez, al salirse, la rueda se ha destrozado ahí», le decía Bezz a Acosta y Fernández en la antesala del podio mientras veían imágenes de la desgracia sufrida por el nueve veces campeón del mundo.

Mención aparte merecen, no solo la tremenda carrera protagonizada por Martín, que viene del peor año de su brillante carrera, con una cuarta plaza bestial y, del mismo modo, Joan Mir y su Honda estaban entre los mejores, pero una avería técnica destrozó los sueños de la marca alada y del piloto mallorquín.

Gran Premio de Tailandia: 1. Marco Bezzecchi (Aprilia), 39 minutos 36.270 segundos; 2. Pedro Acosta (KTM), a 5.543 segundos; 3. Raúl Fernández (Aprilia), a 9.259 segundos; 4. Jorge Martín (Aprilia), a 12.182 segundos y 5. Ai Ogura (Aprilia), a 12.411 segundos.