Adrián Ben logra la plata en la final de 1.500 metros

Adrián Ben se quedó a las puertas de sumar un nuevo título de campeón de España. Se lo impidió Mariano García que dominó la final de 1.500 del Campeonato de España en pista cubierta disputado en Valencia. Los dos eran los grandes favoritos para conseguir la victoria y en ese mano a mano el murciano estuvo un punto por encima del atleta de Viveiro que repite de este modo la plata conseguida en la edición de 2025.

La carrera no salió muy rápida pero hacia el ecuador Mariano García tomó el mando y la cuerda y decidió establecer el ritmo sobre el que se iba a correr. Adrián Ben se vio obligado a correr algún metro de más por fuera y también a sufrir algún encontronazo. En el último cuatrocientos se lanzó a por Mariano García que fue aumentando la velocidad hasta imponerse con autoridad. Por detrás Adrián Ben resistió los ataques de quienes querían discutirle la medalla de plata pero finalmente acabó en esa segunda posición y sumó una nueva medalla a su importante palmarés.

El atleta murciano, un gran especialista bajo techo, se impuso con un tiempo de 3:43.80 mientras que el gallego finalizó en un tiempo de 3:44.04) y tercero Carlos Sáez, mundialista en Tokio; que se quedó en 3:44.26. El granadino Ignacio Fontes, campeón en 2023, quedó cuarto con 3:46.97.

Mundial de Torun

Aunque Adrián Ben tiene la marca y la clasificación que le permitirían estar en el Mundial de pista cubierta que se disputa en una semanas en Torun, la intención del de Viveiro es renunciar para no cargar la temporada bajo techo y centrarse en la temporada al aire libre que empezará poco después.

De este modo, el atletismo gallego sale de Valencia con dos medallas: el oro de Belén Toimil en el lanzamiento de peso y la plata de Adrián Ben en los 1.500 metros. Los clásicos medallistas del atletismo gallego que esta vez se quedó sin la contribución de Ana Peleteiro que no ha competido debido a su embarazo. Pero en el horizonte siguen sin aparecer nuevos nombres que apunten a dar el relevo a la actual generación de «seguros de vida» del atletismo gallego. Vienen algunos a medio plazo, pero ningunoparece que vaya a tener una aparición inminente en la élite.