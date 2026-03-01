Atletismo
Sexta corona seguida para Toimil bajo techo
redacción
La gallega Belén Toimil sumó en Valencia su sexto título nacional consecutivo de pista cubierta en lanzamiento de peso (tiene cuatro más al aire libre con lo que este título es el décimo nacional) y refrendó un año más su dominio en la especialidad desde 2021.
Toimil, de 31 años, volvió a demostrar que no tiene rival en el lanzamiento de peso a nivel nacional. Esta vez ganó con una marca de 16,89 metros que consiguió en el último intento aunque ya en el cuarto, con 15,95, tenía asegurada la victoria.
La gallega se quedó lejos de la mínima RFEA de 18,40 que permite acudir a los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia).
Para la expedición gallega el otro momento importante del Nacional será hoy a las 11:20 cuando se dispute la final de 1.500 metros en la que estará Adrián Ben.
