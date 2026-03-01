Julián salva al Atlético en el último minuto del descuento

El Atlético de Madrid venció (0-1) al Real Oviedo gracias al tanto de Julián Álvarez en la última jugada del encuentro celebrado en el Carlos Tartiere, oportuno el argentino para cortar su sequía y evitar otro traspiés liguero de un conjunto rojiblanco que pensó más en la Copa.

Cuatro meses después, la ‘Araña’ volvió a picar en Liga y lo hizo en el único disparo a puerta del Atleti en su visita a un colista hundido en lo anímico, después de merecer al menos el punto que se esfumó en el minuto 94. Los atléticos regresan a la tercera posición.