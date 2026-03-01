El ex barcelonista Munir escapó de Teherán recorriendo 16 horas por carretera mientras llovían misiles: "Es una locura"

Munir El Haddadi, ex futbolista del Barcelona, además del Valencia, Getafe, Sevilla, Las Palmas, Leganés o Alavés, milita actualmente en la liga iraní. El futbolista, que debutó con la selección española en 2014 y posteriormente fue internacional con Marruecos, es jugador del Club Cultural y Atlético Esteghlal, ubicado en Teherán, al que llegó en 2025. Este sábado se produjo un ataque lanzado por Estados Unidos e Israel sobre distintos objetivos en Irán, lo que ha provocado la salida de los deportistas internacionales del país persa. Munir iba a salir en avión junto a otro español, Iván Sánchez, pero el ataque continuado sobre Teherán frustró la salida. Y el jugador se tuvo que bajar del avión para reemprender viaje por carretera.

16 horas de coche

Así lo contó a Marca el jugador: "Estaba en el avión, a punto de despegar con Iván Sánchez. Pero de repente nos dijeron que fuera, que se ha producido un ataque aéreo". Y el jugador arranca una ruta por carretera: "El club me proporcionó un coche para poder salir del país por carretera y, gracias a eso, pude cruzar la frontera sin problemas. En este momento me encuentro a salvo en Turquía y en las próximas horas llegaré a España".

El post de Munir en Instagram / @munirhaddadi

Munir es, junto a Iván Sánchez y el portero Antonio Adán, los tres futbolistas españoles que juegan en Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores recomendó ayer sábado a los 158 españoles que permanecen en Irán abandonar el país utilizando los medios disponibles ante la escalada bélica. Según la agencia oficial iraní ISNA, 201 personas han muerto y 747 han resultado heridas tras los bombardeos sobre Teherán y otras ciudades.