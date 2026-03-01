Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol

El Club Vigo disfruta de su día más tranquilo de la temporada

Los vigueses consiguen un cómodo triunfo ante un Gupane canario muy inferior

redacción

Vigo

Un puro trámite para el Club Vigo la visita al pabellón de Coia del Gupane canario al que venció en un partido muy sencillo y que permitió a Diego Taboada dar minutos a todos los jugadores de la plantilla y para que muchos jóvenes tuviesen también su protagonismo.

La diferencia en la clasificación entre ambos equipos quedó clara desde el principio porque el Club Vigo demostró desde el principio que no había ninguna clase de duda sobre el destino del partido. En apenas una hora quedó resuelto el duelo en el que los canarios solo fueron capaces de hacer catorce puntos en el primer set; en el resto su cosecha aún fue inferior. Trámite cumplido para un Club Vigo que la próxima semana recibe al Valladolid.

