Clau lidera la remontada

6. Bembrive FS (1+5): Patricia Arruti; Jessi Motato “Café”, María González (1), Antía Boullosa, Clau (5) -cinco inicial-, Lucía Casal “Luca”, Jessi Lores, Sabela Tenreiro, María Vidal, Laura Centeno y Paola Otero. 2. FC Meigas (2+0): Carmen Domínguez; Melissa Jaimes (1), Yaiza Otero, Sofía Rodríguez, Mariña Castro -cinco inicial-, Sara Torre, Raphaela de Oliveira, Claudia Rodríguez y Esther Balsa. Árbitros: Iván Feliz y Olivier Cardero (Ourense). En el acta concedieron el 1-1 a María González (por supuesto roce del balón) pese a que el disparo fue de Clau. Goles: 0-1 (min. 7), Melissa. 1-1 (min. 15), Clau. 1-2 (min. 18), Antía, en propia puerta. 2-2 (min. 22), Clau. 3-2 (min. 25), María González. 4-2 (min. 35), Clau. 5-2 (min. 35), Clau. 6-2 (min. 36), Clau. Incidencias: Polideportivo municipal Vicente Álvarez, en Bembrive. Vigésima primera jornada del grupo 1 de 2ª División.

El FC Meigas, equipo contra el que Clau regresó en la sexta jornada, a finales del pasado octubre para marcarles un hat-trick tras su lesión, volvió a sufrir la ira de la “9” morracense. Y esta vez le cayeron cinco tantos suyos.

En un partido que empezó con mala pinta -la presión alta no hacía gran daño a las coruñesas, que volaban al contragolpe-, el primer periodo resultó decepcionante. Las verdes no encontraban buenas posiciones para rematar y tampoco superaban a su rival en el cuerpeo. No, no dominaban el partido. Sofía Rodríguez, en el primer minuto, dio el aviso con un gran disparo, fuera por poco, de que el Meigas de Diego Montero estaba dispuesto a dar mucha guerra. Clau contestó con un disparo raso desde la diagonal, pero la internacional colombiana Melissa Jaimes, con un chut potente y colocado desde lejos, sorprendió a Arruti, tapada por Jessi Lores.

Al décimo minuto, un remate de Clau, rechazado por la portera visitante, se convertía en la acción más clara y peligrosa de las locales, que tendrían dos ocasiones más (Jessi y Clau). Sin gol.

Clau saluda a María. / Bembrive

Hasta que llegó una gran jugada de Mariña Castro por el ala derecha, con pase perfecto a Yaiza Otero, su goleadora, que estrellaba el cuero contra la madera. Y estaba sola. Las visitantes perdonaron y Clau no: chupinazo lejano para el empate. Pero el Bembrive seguía sin mandar y en otro contraataque, Laura Centeno desviaba el balón a propia meta cuando intentaba evitar el pase de la muerte. Antía, que llegaba por el otro carril, intentó evitar el gol sin fortuna y en el acta le cayó el 1-2 a ella.

Sin embargo, la segunda mitad fue otra historia. El Bembrive salió a morder. Esta vez robaba y creaba peligro. Clau regateó a su par y, desde la frontal, soltó otro derechazo inapelable para el 2-2. Después, Antía recuperaba, mandaba un pase óptimo a María González y ésta, a la media vuelta, firmaba el 3-2. En menos de tres minutos el quinteto que dirige Gael Madarnas había tomado el control de juego y marcador.

Un robo de la colombiana “Café” a su compatriota, a 14:20 del final, acabó en penalti de ésta sobre la jugadora local. Clau se encargó del lanzamiento, a la derecha de la portera y raso, pero Carmen Domínguez atajó el disparo. Jaimes copó el protagonismo más minutos. En un intento de evitar otro pase de la muerte casi marca en su portería y después dispuso de la mejor ocasión del Meigas, con doble disparo ante Arruti, el primero rechazado por la portera verde y el segundo algo desviado.

La jugada decisiva

Se entraba en los minutos finales con el partido aún abierto y apareció María Vidal. Jessi botó una falta, la morracense soltó un latigazo seco desde la diagonal y Clau, sola y en boca de gol, solo tuvo que poner la bota para el 4-2 a 5:17 del final.

El Meigas buscó el ataque de cinco con Jaimes como portera jugadora y fue su sentencia. En la primera ofensiva con superioridad, la sudamericana pisó el balón hacia atrás sin ver… con Clau al acecho. La de Aldán la esperaba, cortó el pase, se dio una carrera al sprint recordando su primera etapa en el atletismo cangués y golpeó el balón con rabia a la red. Partido decidido a 5:01 minutos. El Meigas se mantuvo en sus trece con el ataque en superioridad y otra vez Clau robó el cuero, montó el contragolpe en un tuya-mía perfecto con María González para firmar el set y una segunda mitad brutal: parcial de 5-0.

Noticias relacionadas

Un partido que empezó mal acabó con tres puntos más para mantener la cuarta posición mientras el Ence Marín tampoco falló: 8-4 al Ourense Ontime. La próxima jornada, las de Madarnas visitan al Estrela Futsal en Cortegada (Ourense) y el Ence Marín se mide al Valdetires en Ferrol.