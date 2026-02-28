Balonmano
El Reconquista recibe al Novás, el intratable líder de Primera
m.a.
As Travesas acogerá un fantástico partido de rivalidad, ya que el Reconquista de Vigo recibe esta tarde al líder invicto, el Valinox Novás, que quiere seguir haciendo historia.
Y es que el conjunto de O Rosal sólo conoce la victoria en las primeras 22 jornadas ligueras y pretende seguir con esa racha. Eso sí, el preparador del Novás, Guillermo Artime, no se fía del Reconquista que en el partido de la primera vuelta plantó cara durante buena parte del choque. Artime destaca a André Moura, en su faceta goleadora, y a Miguel Pousa, en los vigueses. El Novás viaja sin bajas. Por su parte, el Reconquista también afronta el choque sin ausencias.
El Granitos Ibéricos Carballal viaja esta jornada a las Canarias para enfrentarse al Lanzarote, segundo clasificado del grupo y claro aspirante a jugar la fase de ascenso. El conjunto vigués, que ganó la semana pasada, afronta el choque con alguna baja y jugadores tocados.
El BM Porriño jugará esta tarde en el Pavillón Pablo Herbello de Bueu, una vez más con el objetivo de sumar puntos que le alejen de la zona de descenso. Los de Dani Benaches saben que es una pista muy complicada, con una afición volcada, y un equipo muy joven y veloz.
Un Saeplast Cañiza muy tocado y necesitado recibe esta tarde al Gáldar Gran Canaria, equipo tremendamente complicado que, aunque inició la temporada con el objetivo de luchar por la fase de ascenso, se ha ido quedando atrás, a pesar de que ahora está en un gran momento con tres victorias consecutivas. En el Cañiza destaca la incorporación de Goran Tomislav, que se sumó esta semana al grupo para tratar de lograr la salvación.n
Partidos: Reconquista-Valinox Novás (20:00 hoy), Bueu-Porriño (19:00 hoy), Saeplast Cañiza-Galdar (18:00 hoy), Lanzarote-Granitos Ibéricos Carballal (19:30 hoy).
