El Porriño se enfrenta en su pista al Rocasa

No parece el mejor visitante para salir de una crisis, pero el Conservas Orbe Zendal Porriño tratará hoy de conseguir una victoria que podría tener un efecto sanador en el equipo, envuelto desde hace un mes en una crisis de resultados importante. Superar al Rocasa esta tarde en el municipal porriñés serviría para cortar la serie de malos resultados y de paso reactivaría moralmente a un equipo que no ha parado de recibir malas noticias en este comienzo de año.

El problema para el Porriño es que las sensaciones en los últimos partidos han sido bastante malas. Los empates ante Elda y Aula; las derrotas ante Elche o Málaga; la eliminación de Copa en Valladolid...a la falta de recursos motivada por la salida de Buforn y Santomé se han añadido errores caros en muchos partidos. El equipo ha caído a la sexta posición y podría verse amenazado por nuevos rivales en caso de que la serie negativa continúa. Hoy llega un Rocasa al alza, de nuevo líder. n

PISTA: Municipal. HORA: 18:15 (hoy).