El Náutico presenta la Global Solo Challenge que saldrá de Vigo en agosto de 2027

El Global Solo Challenge (GSC), Desafío Global en Solitario, que partirá de la Ría de Vigo en agosto de 2027 con el Real Club Náutico de Vigo como anfitrión, mostró toda su fuerza en el acto de homenaje a los patrones de la primera edición, la 2023-24, y anunció ya más de una veintena de barcos para el año próximo.

Presidido por Tone Pérez, máximo mandatario del club vigués, y por el organizador de esta competición, Marco Nannini, el encuentro reunió a organización, administraciones públicas (Concello y Xunta), la Armada y a los regatistas del primer desafío, que la organización quiso homenajear con independencia de su puesto final.

“El Náutico nació mirando al mar y formando navegantes; aquí el mar no se observa, se vive”, aseguró Tone Pérez en la apertura del acto en el Salón Noble de la sociedad náutica viguesa. El Náutico, enfrascado en su 120 aniversario -y en el Centenario de su refundación-, ha programado grandes eventos de la vela de 2026 a 2028 y éste es uno de los principales.

En 2023 fueron dieciséis los regatistas de nueve países que aceptaron el desafío de navegar en solitario, sin escalas ni asistencia, por el Cabo de Buena Esperanza (extremo sur de África), Cabo Leeuwin (Australia) y Cabo de Hornos (Chile) como retos. Completaron siete “skippers” las más de 25.000 millas náuticas. En 2025 la organización abrió inscripciones y Nannini ha anunciado ahora en Vigo que ya hay veintitrés regatistas de catorce países, dando por hecho que el año próximo habrá más barcos porque “todo el mundo puede ganar y el presupuesto es accesible”.

Mientras Manuel Villaverde, presidente de la Real Federación gallega de Vela, tildó a los regatistas de “especiales, valientes y, tal vez, atrevidos”, Daniel Benavides, en representación del Gobierno autonómico, recordó la figura del vigués Javier de la Gándara en la vela oceánica y Ana María Mejías, teniente de alcalde de Vigo, celebró que la ría sea punto de partida y llegada del evento porque “Vigo nació del mar y somos mar”.

El momentos central del acto fue la entrega de distinciones a los navegantes de la edición 2023-2024. Se reconoció tanto a quienes completaron la circunnavegación como a aquellos que no pudieron finalizarla, pero que dedicaron meses de preparación y asumieron el reto en condiciones extremas. Más allá de la clasificación, se puso en valor el esfuerzo técnico, físico y personal que implica una prueba de estas características.

El Global Solo Challenge, para todo tipo de esloras, propone un formato de salidas escalonadas -ése es su único tiempo compensado-, abierto a diferentes tipos de embarcaciones. Nannini agradeció a la Cofradía Europea de la Vela, que preside paco Quiroga, los contactos iniciales para traer este evento a Galicia, y ve a España con ventaja sobre Francia, país clásico en este tipo de desafíos. “Francia no necesita más recorridos famosos”, sostuvo.

Nannini recordó que la prueba es “un reto peligroso con estrictas normas de seguridad”, y apuntó casos ocurridos como el del francés Louis Robein (Le Souffle de la Mer III), asistido por la Armada argentina en abril de 2024, cuando se quedó varado a 95 millas de Ushuaia, en Bahía Aguirre, Puerto Español.

En 2023 partieron de A Coruña dieciséis veleros en siete salidas escalonadas entre agosto y noviembre, con victoria del francés Philippe Delamare en 147 días (del 30 de septiembre de 2023 al 24 de febrero de 2024).