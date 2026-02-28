El Mecalia Guardés se levanta a tiempo

24 Caja Rural Aula Valladolid (13+11): Nerea Patiño (3), Mónica Gutiérrez (2), Inoa Lucio (3), Menchu Sanz (p.), Angela Zurni (1), Jimena Arriaga, Kadidiatou Jallow (2), Sandra Monteagudo (8), Clara Gutiérrez, Savina Bergara (3), Alejandra Alonso, Amaia González de Garibay, Polina Gorbatsjova (2), Marisol Carratú (p.) y María Guerra. 26 Mecalia Atlético Guardés (13+13): Sabina Mínguez (p.), África Sempere (1), Jazmín Mendoza (1), Blazka Hauptman (1), Lorena Téllez (4), Ceci Cacheda, María Palomo, Rosane Serrano (6), Elena Martínez (3), Carme Castro (1), María Sancha (7), Ania Ramos y Amandine Balzinc (p.). Marcador cada cinco minutos: 1-2, 5-5, 8-7, 9-8, 12-10, 13-13, 15-14, 18-17, 21-19, 22-19, 23-22, 24-26.

El Mecalia Atlético Guardés sacó la cabeza en Valladolid cuando la tarde volvía a tener mala cara. Las de Ana Seabra firmaron una victoria trabajadísima en la pista del Aula Valladolid, obtenida gracias a la insistencia y el acierto en los minutos finales después de ir a remolque de las anfitrionas durante la mayoría del encuentro. Las numerosas pérdidas y la defensa de la portería de Marisol Carratú, con 19 paradas, lastraron el partido de las guardesas hasta que el ataque despertó en los minutos finales para materializar los dos puntos. María Sancha, con siete goles y robos cruciales, y Rosane Serrano, con seis aciertos y un 100% de sus cinco penaltis, lideraron el ataque; mientras Balzinc dejó ocho paradas que también aportaron.

Pero de todos modos, el partido que estuvo muy igualado, tuvo su punto culminante en los últimos siete minutos a los que el Guardés llegó por debajo en el marcador con un tanteo de 23-21. Pero justo en ese momento las gallegas encontraron el acierto que tanto había costado en el resto del partido. María Sancha y Serrano, con dos goles cada una, comprometieron al Valladolid que en esos minutos no tuvo la finura de las guardesas y cometieron errores que las dejó sin opciones de cara al tramofinal. Volvieron a ponerse a un gol después de encajar un letal 0-4 antes de que Hauptman les diera la puntilla a falta de diez segundos.