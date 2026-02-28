El Mecalia Guardés no puede fallar en su visita al Aula Valladolid

El Mecalia Atlético Guardés se dirige a un aperitivo de la recta final liguera. El equipo miñoto visita Huerta del Rey para medirse al Aula Valladolid antes del parón internacional de la próxima semana, será su último encuentro antes de una tanda final de otros seis partidos decisivos para el resultado de la liga regular. De nuevo, la convocatoria incluye 13 jugadoras, ausentándose todavía Ariana Portillo y Nerea Gil, pero ya con algún avance y perspectiva de reincorporación.

El Mecalia llega con la esperanza de recuperar un poco los ánimos, tras una derrota difícil de asumir el pasado sábado en casa. La visita del Costa del Sol Málaga a A Sangriña terminó siendo uno de los peores partidos de las anfitrionas esta temporada, un choque en el que las pérdidas de balón se dispararon y la concentración no llegó a mantenerse ni en el juego defensivo ni en el de ataque (19-25). Una semana después y analizados todos los factores que pudieron generar esos fallos, el objetivo será no repetirlos para salir airosas y con los dos puntos de Huerta del Rey. Dos puntos más que necesarios para un equipo miñoto que ha bajado a la cuarta posición de la tabla y busca dejarlo todo atado de cara al tramo final de la liga.n

PISTA: Huerta del Rey. HORA: 19:00 (hoy).