La Europa League, una inyección de 15 millones

Una ilusión sin precedentes en lo deportivo y un alivio en lo económico. El pase a octavos de final del Celta en la Europa League no solo define el camino soñado hacia Estambul el 20 de mayo con una primera escala en Lyon. También reduce el montante que el club debe lograr al término del ejercicio para tener cifras positivas en sus cuentas.

Por lo pronto el retorno en premios del regreso a la competición continental ha aportado al Celta 15,62 millones de euros, lo que supone un 30% más de lo presupuestado inicialmente. La entidad que preside Marián Mouriño prevé para el ejercicio en curso unos beneficios de 474.0000 euros gracias a los ingresos que se obtengan por la participación en la Europa League, el incremento de los derechos televisivos por la séptima posición conseguida la pasada campaña en LaLiga y una previsión de venta de jugadores por importe de 32 millones. No obstante, esta última cifra se ha ido reduciendo en gran medida gracias a la aportación de la Europa League,.

Cada partido ganado aporta 450.000 euros, por lo que esta eliminatoria ante el conjunto de Salónica ha consolidado el «superávit» de esta edición. A ello se suman los 150.000 euros por partido empatado que añadieron un pellizco en la última jornada en Belgrado.

En cuanto a las rondas eliminatorias la UEFA ha asegurado ya otros 2 millones de euros al club vigués: 300.000 euros por la fase de repesca y 1,75 millones por el reciente pase a octavos.

Tal y como desglosa Lois Pedrayo, celtista especializado en estadística, la cifra crece con el montante provisional conocido como Value Pillar, situado actualmente en 5,20 millones de euros. Esta cifra sería el equivalente al «caché» que tiene el Celta dentro de la competición y se calcula en base al prestigio o notoriedad que aporta a la misma.

Los dos encuentros ante el Olympique de Lyon (12 y 19 de marzo con la vuelta en tierras galas) apuntan a un nuevo botín de 2,5 millones de euros en caso de alcanzar los cuartos de final.

El Lyon, un gigante atado

El cuadro francés es precisamente uno de los grandes vencedores en lo económico de la presente edición de la Europa League. Como primer clasificado de la fase de Liga con 7 victorias alcanzó los 20 millones de euros en premios confirmados.

Noticias relacionadas

El montante llegó como agua de mayo a un club que vive, desde hace unos años, un sometimiento fiscal que ha reducido su capacidad de fichajes. Desde la pandemia arroja unas pérdidas superiores a los 300 millones de euros y el pasado verano sus ingresos se desplomaron un 40%. Esto provocó que sus gastos operacionales, entre los que se incluyen las nóminas de la plantilla y otros costes corrientes, cayeran a los 119 millones de euros. n