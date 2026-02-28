El Coruxo se pone a prueba ante el Ávila

Importante partido, el que disputa esta tarde el Coruxo en Ávila. El equipo castellano leonés arrancaba la temporada como uno de los grandes favoritos al ascenso de categoría. Sin embargo, a diez jornadas para la conclusión del campeonato, ocupan la octava posición a seis puntos de la última plaza que clasifica para el play off de ascenso.

En Ávila saben que es un partido importante, y por ello quieren llenar el Adolfo Suárez con seis mil aficionados para presionar durante el partido. Para conseguirlo han creado una entrada única para todo el campo, a un precio de diez euros.

En el Coruxo las buenas noticias llegan por la entrada en la convocartoria de Rares, que después de un largo proceso de baja, vuelve a estar en forma para aportar al equipo. Xavi Sola y Carlos Alonso se pierden el partido por sanción. Tampoco son de la partida Sergio, Rosas, Barba y Breo, que siguen lesionados. n

CAMPO: Adolfo Suárez. HORA: 18 horas (hoy).