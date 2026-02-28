El Celta solo sufre al inicio

60 FUSTECMA NBF CASTELLÓ: Campos (12), Basáez (10), Del Pino (0), Aiello (9), Meseguer (3) -cinco inicial- Pérez (8), De Giacomo (0), Ruiz (5), Asemota (0) y Gómez (13). 82 CELTA FEMXA ZORKA: Rodríguez (2), Cabrera (6), Boquete (5), Bermejo (9), Kelliher (8) -cinco inicial- Vizmanos (18), Vennema (7), Gea (17), Quintana (0) y_SAlinas (10). PARCIALES: 20-13, 16-30, 10-20 y 14-19.

El Celta Femxa Zorka cerró su periplo mediterráneo con una nuevo triunfo, que le permite ampliar su récord de victorias consecutivas (21 ahora mismo).

A pesar de la diferencia final, el equipo entrenado por Cristina Cantero pasó de largo en los primeros diez minutos de juego. El equipo estuvo frío, descentrado, como si tantos días lejos de casa y con muchos kilómetros a la espalda le pasaran factura. Tardaron cuatro minutos en conseguir los dos primeros puntos ante un Castelló al que le salía todo. Defendían bien y lograban importantes recuperaciones; y en ataque doblaban con suma facilidad la defensa viguesa.

Cantero solicitó su primer tiempo muerto a los cinco minutos de juego. El equipo intentó apretar un poco más en defensa, pero seguían con pocas revoluciones y el cuadro local conseguía finalizar el cuarto con siete puntos de ventaja, después de llegar a tener once. Posiblemente esa era la mejor noticia para las viguesas, que sin estar bien seguían en el partido.

Los dos minutos de descanso entre el primer y el segundo cuarto volvió a ser muy bien aprovechado por la entrenadora viguesa. El equipo de los segundos diez minutos de juego no tenía nada que ver con el de los primeros. Defensivamente era como la noche y el día. La velocidad en el juego más de los mismo. Y eso que las jugadoras del Castelló seguían con una buena mano desde la línea de triples, manteniendo su ventaja tras los cuatro primeros minutos de juego.

El Celta Femxa Zorka se colocó en zona para frenar el juego exterior de las castellonenses. Fue el primer paso para que el partido cambiara de tendencia. En tres minutos, el Celta Femxa Zorka logró un parcial de 1-15, con lo que había conseguido darle la vuelta al marcador y ponerse por delante.

Fue un duro golpe para las jugadoras del Castelló, que llegaron al tiempo de descanso con siete puntos de desventaja.

Un segundo cuarto en donde Martina Vizmanos comenzó a forjar su exhibición. Y es que la catalana cuajó su mejor partido de la temporada, convirtiéndose en una opción segura para Cristina Cantero.

Tras el paso por los vestuario, el Celta Femxa Zorka ya no bajó la intensidad. Defensivamente el equipo mantenía una defensa en zona en donde las ayudas frenaban el juego ofensivo local. En ataque, ya no era solamente Martina la que aportaba, ya que Deva y Marina consiguieron que el partido ser rompiera de forma casi definitiva, 46-63 al finalizar el cuarto.

En los diez minutos finales, Paula Salinas se unió a la exhibición del equipo, que dejó que pasaran los minutos sin que las jugadoras del Castelló fueran capaces de ofrecer resistencia.

Noticias relacionadas

Partido adelantado al viernes

La próxima semana, previa al parón por selecciones, el Celta Femxa Zorka modificará su día y hora de juego habitual. En esta vigésimo tercera jornada, el equipo entrenado por Cristina Cantero recibe al Osés Construcción Ardoi. El partido se adelantará al viernes día seis, a partir de las 20.45 horas. A partir de ahí, quince días de descanso ya que el pasado jueves disputaron el partido que se debía disputar ante el Lima Horta.