Castellón, siguiente parada del Celta Femxa Zorka

El Celta Femxa Zorka continúa de ruta, y tras jugar el jueves por la noche en Barcelona, esta tarde lo hace en Castellón. El equipo entrenado por Cristina Canero acumula veinte victorias consecutivas, y quiere seguir en la ola.

El Castelló ocupa la decimotercera posición con siete victorias y trece derrotas, dejando la última plaza de descenso a cuatro victorias.

Cantero apuntó que «ellas cambian desde que fichan a la jugadora interior grande. Se encuentran más sólidas en defensa. Cuando visitaron Navia jugaban muy bien a baloncesto, con muchas situaciones consecutivas, son capaces de enlazar en los juegos. En su campo todo el mundo sufre, ya que ellas compiten muy bien. Una doble salida que nos lleva a hacer dos esfuerzos mentales muy grandes, y espero que físicamente el cuerpo responda y que las dolencias que vamos teniendo seamos capaces de sobrellevarlas. Así que momento de apretar los dientes y de competir lo mejor posible para llevarnos una nueva victoria». n

CAMPO: P.M. Grapa. HORA: 19.30 horas (hoy).