El Cañiza, a cuidar de sus opciones de pelear por el ascenso

La División de Honor Plata Femenina se acerca el tramo final de la Liga con mucho en juego para dos clubs gallegos. Mientras que el Helvetia Saeplast Cañiza sigue en la lucha por la fase de ascenso, el Rubensa Indupor BM Porriño trata de escapar de la quema del descenso.

El Helvetia Saeplast Cañiza quiere seguir enganchado a los puestos de fase de ascenso y para ello deberá superar esta tarde al Fuentes Carrionas, un equipo de la zona medio-baja de la tabla. El Cañiza recupera a Mencía para este choque, aunque sigue de baja Lucía Afonso.

También jugará en casa, la SAR Rodavigo, que recibe esta tarde al Sanse, en lo que será un enfrentamiento directo por la quinta posición en la tabla, algo casi impensable tal y como comenzó la Liga el conjunto redondelano. Pero la remontada del equipo dirigido por Vero Posada ha sido espectacular, tanto que le permite ahora luchar por esa posición.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño se enfrenta esta tarde al líder, el BM Leganés, por lo que, en A Cañiza, también tendrán un ojo puesto en lo que sucede en Coirón. Juan Costas sigue con ausencias (Nicoll, Raquel Sineiro y Sofía Arangio), pero el conjunto de O Salnés está en un buen momento.

El Rubensa Indupor BM Porriño jugará mañana contra un rival directo en la zona baja de la tabla clasificatoria, el Romade. Es un viaje complicado para el conjunto gallego que, además, al jugar el domingo, hará dos noches allí, con el coste económico que eso supone para el club. Abel Estévez tendrá las bajas de Adriana Rial (con el primer equipo) y de Lucía Castiñeira (que se lesionó en la rodilla). n

Partidos: Helvetia Saeplast Cañiza-Fuentes Carrionas (20:00 hoy), Sar Rodavigo-Sanse (18:30 hoy), Romade-Rubensa Indupor Porriño (12:30 domingo), Inelsa Solar Asmubal Meaño-Leganés (17:30 hoy).