El Levante doblega al Alavés y cree en el milagro de la salvación

Un doblete en los últimos minutos del delantero del Levante Carlos Espí, que cerró su semana perfecta tras ampliar hace unos días su contrato con la entidad 'granota' hasta 2028, impulsó a su equipo hacia la victoria en el partido ante el Alavés que se disputó este viernes en el Ciutat de València.

A pesar de que el Levante tuvo el gol en el minuto 10 con un remate de Carlos Álvarez dentro del área que salió por alto, el Alavés fue claro dominador del encuentro durante la primera parte. El conjunto vitoriano aprovechó la endeblez defensiva del Levante para generar ocasiones de manera constante, aunque se topó con un inspirado Mathew Ryan, que salvó a su equipo con una doble parada meritoria.

Superados los veinte minutos de partido, Pablo Ibáñez cazó un balón suelto del área levantinista para soltar un latigazo que sacó Ryan tirando de reflejos. En la jugada posterior, quien lo intentó fue Antonio Blanco, pero su balón, envenenado tras golpear en un jugador del Levante, también lo sacó Ryan con otra estirada.

La falta de puntería no frenó a un Alavés que siguió desesperando a la afición 'granota', que pidió en varias ocasiones un mayor esfuerzo a sus jugadores. De hecho, en el minuto 38, el conjunto entrenado por Eduardo Coudet volvió a rozar el gol con un disparo de Carles Aleñá, que recogió un balón suelto después de una acción con Lucas Boyé y Ryan, pero su disparo lo sacó Adrián De la Fuente 'Dela' bajo palos.

El Levante, apagado desde la primera ocasión de Álvarez, volvió a llevar peligro a la portería de Antonio Sivera antes del descanso con un disparo de Iván Romero desde la frontal que desvió sin problemas el portero alicantino.

La acción pareció espolear a un Levante que salió con otra cara tras el descanso. Sin ir más lejos, Cortés y Álvarez solo necesitaron un minuto para volver a conectar y a generar peligro. Cortés sirvió un balón al espacio para el sevillano, que buscó el palo corto de Sivera y se topó con la madera. El disparo fue la última aparición de Carlos Álvarez en el encuentro, que celebró de manera amarga su partido número 100 con el Levante al salir lesionado.

Pocos minutos después, el duelo confirmó su cambio de guion. La expulsión por doble amarilla de Víctor Parada a la hora de encuentro favoreció la presencia ofensiva del Levante.

Y si en la primera parte el protagonista fue Ryan, en la segunda le tocó el turno a Sivera. El portero alavesista sacó una mano salvadora pegada a su palo a un remate ajustado de Olasagasti y después evitó el gol de Carlos Espí, que remató de manera acrobática cerca del área pequeña, con una reacción tremenda.

Con el viento a favor, el entrenador del Levante, Luís Castro, puso todo su poderío ofensivo en el campo con la entrada de Iker Losada y de Etta Eyong, aunque el protagonista claro fue Carlos Espí.

El canterano 'granota' se convirtió en el héroe del Ciutat con un gol en el minuto 88 que desató la locura de la grada. Espí aprovechó el balón suelto dentro del área que él mismo provocó después de su intento de remate y su disparo lo desvió Nahuel Tenaglia para envenenar su remate y dejar totalmente vendido a Sivera, que no pudo hacer nada por evitar el tanto.

Ya en el tiempo añadido y con el Alavés volcado en busca del empate, el Levante aprovechó el último contragolpe para redondear la semana perfecta de Espí. Renovado hasta 2028, Espí cerró su noche con una definición sutil ante la salida de Sivera gracias a una asistencia de Etta Eyong, que le dejó solo ante el portero.

Fue la última jugada de un partido que deja al Levante con 21 puntos, a 4 de la salvación que marca el Elche, y que aprieta más todavía la zona de descenso a la LaLiga Hypermotion.