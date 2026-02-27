Fútbol
La élite arbitral de España se concentra en Sanxenxo
rEDACCIÓN
Sanxenxo está siendo sede del Seminario de árbitros de Primera y Segunda División que se celebra por primera vez en Galicia. Después de que el protagonisno fuese el martes para los colegiados de Segunda División, ayer el turno correspondió a los sesenta árbitros y jueces de línea de Primera División que tuvieron una jornada técnica en el campo de O Revel con posterior visita guiada al Pazo de Quintáns y jornada de formación por la tarde en el hotel donde están concentrados. Ayer les visitó el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafa Louzán, que les dio ánimos de cara al final de temporada y defendió su trabajo y su preparación: «Estamos en el momento caliente de la temporada, donde todos nos jugamos mucho, los clubes y también los árbitros para sus ascensos o descensos de categoría» . Rafael Louzán explicó que «el error es humano y forma parte de los deportistas, pero el nivel de excelencia que tenéis los arbitros españoles es para sentirse orgullosos y tenéis el respaldo del Comité Técnico». Fran Soto, el vigués que preside el Comité Técnico de Árbitros, también estuvo presente en las jornadas.
