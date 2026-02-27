El Celta Femxa Zorka dobla al Lima Horta

El Celta Femxa Zorka inició con buen pie el periplo de partidos antes del parón por las ventanas FIBA. Las viguesas visitaban a un Lima Horta que pelea por ocupar la última plaza de play off, pero no tuvieron opciones. El equipo entrenado por Cristina Cantero logró la victoria más amplia de la temporada, y llega en plena forma al partido de mañana sábado en Castellón.

El partido solamente tuvo emoción en los primeros cuatro minutos de juego. Las viguesas estaban bien en defensa, consiguiendo que las catalanas tuvieran muchos problemas para atacar el aro. En ataque, el equipo entrenado por Cristina Cantero encontró a una Andrea Boquete que jugó el mejor partido de la temporada. La argentina hizo un 6 de 10 en tiros de dos y un dos de dos en triples, siendo la segunda jugadora más valorada del partido. La MVP fue, una vez más Kelliher, que parece que no está, pero que poco a poco suma y termina siendo la que mejores números tenga.

Mediado el primer cuarto, el marcador reflejaba un empate a once puntos. Ahí se acabó la igualdad, ya que en los cinco minutos siguientes, el Celta Femxa Zorka logró un parcial de 0-15 que dejaba el partido muy encarrilado.

Los dos minutos de descanso entre cuartos, fue aprovechado por la entrenadora viguesa para pedirle un poco más de intensidad defensiva a su equipo.

Las jugadoras le hicieron caso. El equipo estuvo más intenso en el trabajo defensivo, recuperando varios balones que aprovechaban para salir con velocidad a la contra. De hecho, el Lima Horta logró sus primeros puntos en el cuarto a los seis minutos, tras un parcial de 0-10 para las viguesas.

Sentenciado

Al descanso todo estaba visto para sentencia. El Celta Femxa Zorka mandaba en el marcador por un amplio 17-51, finalizando el primer tiempo con un nuevo triples de Andrea Boquete.

Tras el paso por los vestuarios, el Lima Horta salió mucho más intenso en defensa, herido en su orgullo por la paliza que estaba llevando. Arrancaron el cuarto con un 6-0, pero un lanzamiento desde la línea de tiros libres de Deva Bermejo, le puso freno a su ímpetu.

Las cosas se igualaron en los siguientes minutos, con un Celta Femxa Zorka que jugaba con la amplia ventaja que tenía en el marcador. Al final del tercer cuarto, 30-64 para la viguesas y solo dejar que pasaran los minutos sin sobresaltos.

Pero las celestes no quisieron relajarse, y comenzaron el último cuarto con un parcial de 0-9 que llevaba el marcador a un escandaloso 30-75. El equipo se dio cuenta que mañana hay que volver a jugar, y que todavía le queda un largo viaje, por lo que levantó el pie del acelerador y dejó que pasaran los minutos.