Un trail unirá los castillos de Sobroso y Soutomaior

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, presentó ayer una nueva prueba de Trail que bajo el nombre de «Entre los Castillos de las Rías Baixas» conectará las dos fortificaciones de titularidad provincial, el Castillo de Sobroso, en Mondariz, y el Castillo de Soutomaior, a través de una carrera a pie de casi 26 kilómetros. «El año 2026 comenzó con el estreno de la campaña ‘Rías Baixas: tu meta, tu destino’ y hoy traemos la segunda entrega de este binomio turístico y deportivo con una ruta única en España; no hay otra que la que une dos castillos», declaró el dirigente provincial, acompañado por las directoras de turismo y deportes, Romina Fernández y Xisela Aranda, sobre un evento que será el fin de semana del 18 y 19 de abril.

Se trata de una carrera diseñada para el disfrute familiar de todo tipo de atletas, tanto aficionados como experimentados. La ruta, que comenzará el domingo 19 de abril, tiene un recorrido de 25,7 kilómetros con salida desde el Castelo de Sobroso (Mondariz) y llegada al Castelo de Soutomaior, y atravesará espacios naturales de gran valor ecológico y paisajístico. Además de la carrera principal, habrá actividades complementarias durante todo el fin de semana, como una caminata popular de 8,7 km que tendrá lugar el domingo en los alrededores de la fortaleza de Soutomaior; una carrera infantil para niños de 6 a 12 años programada para el sábado; así como talleres de animación infantil y food trucks durante todo el fin de semana. El plazo de inscripción se abre este jueves, 26 de febrero, a través de las páginas oficiales de la carrera o de Turismo Rías Baixas. La participación es gratuita, pero las plazas están limitadas a 500 corredores para la ruta, 300 para la caminata y 200 para la carrera infantil.