Riazor acogerá un test de la Roja

Cuatro años después de la goleada a Islandia (5-0), España regresará a Riazor para jugar un partido amistoso previo al Mundial 2026. La Roja se medirá a Irak el próximo 4 de junio. Es la última parada antes de cruzar el charco. El combinado de Luis de la Fuente volará desde Galicia a México para enfrentarse en Puebla a la tricolor y, desde ahí, se marchará para concentrarse definitivamente en Chattanooga (Tennessee), base para la competición. La Roja debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, a las 18.00 (hora española)

El encuentro podría coincidir en fechas con un hipotético play off de ascenso. El Deportivo actualmente es cuarto en Segunda. La competición acabará el 31 de mayo y acto seguido comenzará la promoción, con el primer partido de la ida de las semifinales marcado para el fin de semana del 7 de junio. Una semana después, el 13, se debe celebrar el concierto de El Último de la fila, el previsto como último evento antes del comienzo de las obras de reforma para 2030, de las que todavía no se sabe nada.

Antes de la disputa del Mundial, el combinado dirigido por Luis de la Fuente afrontará cuatro encuentros que servirán de preparación. En marzo, España jugará la Finalíssima ante Argentina, el día 27, en Lusail (Catar); y cerrará el parón contra Egipto tres días después, en Al Rayyan, al sur del país. En junio, antes de volar, tendrá otros dos encuentros contra Irak y ante México. El plan de viaje de la selección será volar desde Galicia.