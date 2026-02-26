Tenis
Jessica Bouzas se mete en los octavos del torneo de Yucatán
redacción
Vigo
Las gallega Jéssica Bouzas se clasificó para los octavos de final del torneo de Mérida (México), de categoría WTA 500 y que se disputa sobre superficie dura, gracias a su victoria ante la británica Heather Watson, por 6-3 y 6-1. En el Yucatán Country Club, la arousana se impuso en una hora y nueve minutos, y logró su clasificación para unos octavos donde se enfrentará a la vencedora del partido entre la polaca Frech y la uzbeka Timofeeva.
