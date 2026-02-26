El Celta Femxa Zorka afronta una semana con exceso «de carga»

El Celta Femxa Zorka inicia esta noche su periplo de las «ventanas FIBA». Dos semanas en las que las viguesas jugarán tres partidos en días poco habituales para el baloncesto femenino.

La primera parada será Barcelona, donde esta noche (20.45 horas), las celestes se miden al Lima Horta. Aprovecharán el viaje para bajar hasta Castellón, donde el sábado (a las 19.30 horas), se miden al NBF Castelló. El maratón finalizará el próximo viernes en el pabellón de Navia, donde a partir de las 20.45 horas reciben al Osés Construcción Ardoi.

Tres partidos intensos e importantes para llegar al parón manteniendo la racha. Un descanso que le viene bien al equipo, que comienza a acusar el desgaste de una competición tan exigente como esta.

Equipo algo saturado

Cristina Cantero, entrenadora del equipo céltico, apuntaba antes de partir hacia Barcelona, que «es un momento difícil porque se acerca el parón de ventanas, en donde la mente va diciendo que necesito parar, que estoy un poco saturada».

La entrenadora celeste reconoce que «fue una semana difícil porque hemos tenido exámenes. Naiara no puede viajar al primer partido porque está en un bloque de exámenes gordos de segundo de bachillerato».

En el partido de la primera vuelta en el pabellón de Navia, las viguesas se llevaron la victoria por 85-70. La ventaja lograda en el primer cuarto fue imperante, ya que las catalanas presentaron una dura resistencia.

«Es un partido muy difícil», apuntó la entrenadora viguesa, «porque es un equipo bastante jugón, en donde tienes que estar muy sólida en el uno contra uno, porque es su fuerte. Saben pasar bien, elegir bien, en donde tienen la ventaja. A partir de ahí hay que estar muy sólidas en esa defensa de “close out”, que es cuando vienes en movimiento a defender o la defensa pura del uno contra uno porque ellas son buenas. Es un partido difícil para nosotras porque ellas no tienen estructuras de pivot grandes. Las pívots son móviles, donde tiran, atacan. Nosotras jugamos con una estructura más de pivot grandes, entonces es diferente. Ellas tendrán que adaptarse a nosotros o nosotros a ellas, dependiendo un poco de cómo estemos a nivel defensivo y por dónde vaya el partido. Así que creo que la clave está en nuestra defensa, en estar muy sólidas, en no permitirles correr, en no darle segundas opciones.».

Primera vuelta

La entrenadora viguesa recuerda el partido de la primera vuelta, ya que «es verdad que es un equipo que no mete tanto de tres, pero en el partido de la primera vuelta disputado en el pabellón de Navia nos metieron diez triples y estuvieron acertadas y nos complicó un poquito más el partido. Pero sí que fuimos un poco detrás de ellas en ese partido».

Mañana viernes, el equipo se desplazará a Castellón para jugar el sábado el segundo partido.