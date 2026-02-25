Euroliga
El Barça tampoco reacciona ante un rival inmerso en una crisis peor
Fundido llegó y se marchó el Barça de la Copa del Rey y fresco reapareció en la Euroliga. Pero siguió perdiendo, desaparecido el duende que había fichado con Xavi Pascual. El equipo ganó el primer cuarto, cayó en barrera hasta colocarse diez puntos atrás mediado el choque y no volvió al frente hasta el 79-80 a 1.56 minutos para el final. Una falta personal de Tornike Shengelia en un lanzamiento de tres de Alen Smailagic, y dos triples fallados por Kevin Punter y Nico Laprovittola pararon el marcador azulgrana demasiado pronto. El Virtus Bolonia siguió anotando y logró la victoria después de cinco derrotas europeas.
Fue un Barça de tres jugadores. Los tres nombrados. Los únicos que estuvieron a la altura, demasiado residuales los demás que malograron una buena oportunidad para remontar el vuelo. Castigados otros a la irrelevancia.
Cuatro triples de entrada
El mal momento del Bolonia, aunque fuera de casa, era un buen lugar donde renacer y el primer cuarto enseñó un Barça lozano, arrollador y acertado, con cuatro triples que le dieron una apreciable ventaja que Shengelia amplió hasta los 10 puntos (18-28). pero también fue un Barça efímero, que perdió a continuación esa renta con un bajón que le condujo al descanso cuatro atrás.
El equipo bajó los brazos en defensa y permitió la recuperación local. Edwards y Punter se marcaban mutuamente abasteciendo de puntos a sus respectivos equipos (14 a 16 entonces, 22 a 27 al final), pero el americano del Barça, sin haber fallado un solo tiro, perdió tres balones y no opuso nada de resistencia atrás. Shengelia y Laprovittola aguantaban, pero su sólida actuación careció del acompañamiento necesario que diera valor a los buenos números. Smailagic, con disimulo, desapercibido, iba enchufando puntos (19) cuando Edwards se cansó.
Shengelia se luce en casa
Del 39-41 se pasó al 58-46 antes de que Shengelia, que se lució en su regreso a un lugar en el que es idolatrado después de tres notables campañas, clavara un triple esperanzador. Clyburn, que estuvo el año anterior únicamente, pasó sin pena ni gloria. La falta de continuidad azulgrana no intimidó al cuadro italiano, que empezó a creerse que podría ganar minuto a minuto.
Se paró el Barça en el 60-54, y los errores de los siguientes ataques ampliaron la distancia en el marcador al inicio del último cuarto (68-57). Alargaron el tiempo que requeriría remontar el marcador. Una larga y ardua tarea a la que le faltaron minutos al final. Y mucho más acierto. Llegó el Barça a colocarse por delante (79-80), se detuvo de nuevo, y ya no volvió a arrancar.
Suscríbete para seguir leyendo
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos