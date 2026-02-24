Picón y Navaza, dos grandes que dejan ausencia y memoria

Hemos perdido a dos entrañables amigos en los últimos días, José Luis López Picón y Emilio Navaza González. Los dos, grandes personajes en el mundo del deporte, nos han dejado su ausencia definitiva en su viaje a las praderas eternas y queremos dedicarle nuestro homenaje desde estas letras de corazón.

José Luis López Picón, con 83 años, fue un inolvidable campeón de natación de las épocas heroicas en aquella piscina al aire libre en el mar, delante del Club Náutico de Vigo, donde su docencia acuática hacía escuela. Siempre con su sonrisa socarrona y siguiendo las sabias instrucciones del legendario Alejandro Febrero –el primer olímpico del Náutico– y en compañía de recordados nadadores del club. José Luis pasó sus últimos años en silla de ruedas, a causa de un malvado ictus, pero aun así no fallaba ahora en la piscina cubierta para hacer «unos largos», sin poder usar las piernas, pero con una fuerza mental admirable e impresionante.

Periodista e impulsor

Emilio Navaza, con 77 años, se fue de sorpresa casi sin darnos tiempo a comprender. El querido amigo había sido jefe de deportes de El Correo Gallego y entusiasta impulsor de la Carrera Pedestre Popular de Santiago, que está a punto de cumplir su 50ª edición. Emilio, enorme periodista, en su afán y entusiasmo deportivo que había cultivado en su juventud, escribió varios libros sobre los deportistas gallegos olímpicos, que le quedamos eternamente agradecidos, y de sus vivencias personales como difusor de las hazañas de todos los que habían llegado a la gloria olímpica. Había recibido muchas distinciones de clubes, federaciones e instituciones por su dedicación a difundir las hazañas de los deportistas gallegos. Pero lo que más le interesó siempre fue el agradecimiento y el cariño de los deportistas. Él se consideraba uno más.

Emilio Navaza. / Alvarellos Editora

Ahora Emilio se ha reunido con su hija desaparecida hace dos años y allí nos esperará. Para Trini y sus dos hijas que tanto le ayudaban en sus últimos tiempos, nuestras lágrimas y mejores deseos de vivir con esperanza estos días aciagos y negros de tristeza infinita. Y lo mismo para Nieves y los hijos de José Luis, con todo el cariño de viejos recuerdos de una vida en el deporte acuático, en nuestra primera sociedad de mar.