Baloncesto
Clase magistral de Cantero en el Círculo de Empresarios
La entrenadora del Celta disertó sobre la gestión del vestuario en «+ que cañas»
El Círculo de Empresarios de Galicia celebró una nueva sesión del formato «+ que cañas» con la participación de Cristina Cantero, entrenadora del Celta Femxa Zorka. Cantero es también miembro del cuerpo técnico de Miguel Méndez en la selección femenina absoluta y ella misma ha dirigido a varios combinados nacionales de categorías inferiores, cosechando varias medallas internacionales.
La invitada fue presentada por Diego Esquer, miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios, quien subrayó la conexión entre el liderazgo deportivo y la gestión empresarial, así como el valor de incorporar al debate experiencias procedentes del deporte profesional.
La confianza del grupo
En una conversación abierta y sin guion cerrado, Cristina Cantero repasó su trayectoria desde la pista hasta el banquillo y habló con claridad sobre lo que implica dirigir un equipo en alta competición. La gestión del vestuario, la toma de decisiones en momentos de presión, la construcción de confianza en el grupo y la importancia del trabajo diario fueron algunos de los ejes de una intervención marcada por la experiencia directa y el enfoque práctico.
La entrenadora trasladó al ámbito empresarial aprendizajes extraídos del deporte: la necesidad de cohesión, la importancia de asumir responsabilidades y la construcción de proyectos con identidad y visión a medio plazo.
La sesión, celebrada en la sede del Círculo en Vigo y con aforo completo, mantuvo el tono cercano y participativo que caracteriza al formato «+ que cañas», favoreciendo el intercambio directo entre la invitada y los asistentes.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»