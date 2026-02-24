Clase magistral de Cantero en el Círculo de Empresarios

El Círculo de Empresarios de Galicia celebró una nueva sesión del formato «+ que cañas» con la participación de Cristina Cantero, entrenadora del Celta Femxa Zorka. Cantero es también miembro del cuerpo técnico de Miguel Méndez en la selección femenina absoluta y ella misma ha dirigido a varios combinados nacionales de categorías inferiores, cosechando varias medallas internacionales.

La invitada fue presentada por Diego Esquer, miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios, quien subrayó la conexión entre el liderazgo deportivo y la gestión empresarial, así como el valor de incorporar al debate experiencias procedentes del deporte profesional.

La confianza del grupo

En una conversación abierta y sin guion cerrado, Cristina Cantero repasó su trayectoria desde la pista hasta el banquillo y habló con claridad sobre lo que implica dirigir un equipo en alta competición. La gestión del vestuario, la toma de decisiones en momentos de presión, la construcción de confianza en el grupo y la importancia del trabajo diario fueron algunos de los ejes de una intervención marcada por la experiencia directa y el enfoque práctico.

La entrenadora trasladó al ámbito empresarial aprendizajes extraídos del deporte: la necesidad de cohesión, la importancia de asumir responsabilidades y la construcción de proyectos con identidad y visión a medio plazo.

La sesión, celebrada en la sede del Círculo en Vigo y con aforo completo, mantuvo el tono cercano y participativo que caracteriza al formato «+ que cañas», favoreciendo el intercambio directo entre la invitada y los asistentes.