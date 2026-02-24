Con arraigo y con agarre

«Es muy raro ver algo así», se sorprende y casi maravilla Xosé María Guntín. Uno de sus discípulos de jiu jitsu brasileño en el Club Arte Suave Vigo, Angello Jhafat Vásquez, se ha proclamado campeón de España de grappling en las dos modalidades, sin kimono y con kimono (GI). El joven de origen peruano, que cumplió 17 años el día 18 de este mes, ha firmado este doblete en su categoría de edad y en -54 kilos. Un gran logro para su todavía escasa trayectoria en este arte marcial. Pero aún más extraordinaria por su contundencia. Ganó seis de sus ocho combates de manera anticipada, lo que se conoce como «finalizando» en el argot especializado. Solo en dos hubo que recurrir a la puntuación. «Lograrlo es muy complicado», insiste Guntín.

Quizá la genética ayude a explicar el talento natural de Angello Jhafat Vásquez. Le va en el apellido e incluso en el nombre, aunque la tradición familiar haya tendido a otras disciplinas. Llegó a Galicia desde Lima en diciembre de 2019 junto a su madre y tres hermanos. Su hermano mayor, Angello Jhair, y su padre se les reunieron justo antes de la pandemia. El progenitor había practicado boxeo de joven. Ese mismo camino siguieron Angello Jhair, que probó los escenarios internacionales pero ya retirado por una lesión, y otro de sus hermanos, Angello Jhadif, que está despegando igualmente en el cuadrilátero. Angello Jhafat ha escogido otro camino.

Jhafat apareció en las instalaciones boucenses del Club Arte Suave Vigo en verano de 2025 para iniciarse en el jiu jitsu brasileño. Había comenzado a practicar lucha olímpica y grecorromana en 2023. Son deportes distintos aunque se complementan bien y comparten estructura institucional. La Federación Galega de Loita (Fegaloita) regenta el grappling.

Jhafat ha ido evolucionando con rapidez desde que se puso a las órdenes de Guntín. «Es muy habilidoso», define el entrenador. Se lo probó de inmediato, en la Copa Kimura que se celebró en As Travesas a comienzos de diciembre. Jhafat peleó con los adultos, con permiso de su padre, en la categoría de cinturón blanco. Ganó los siete combates finalizando. También se había alzado con el título en el Campeonato Gallego, lo que le abrió las puertas de la cita estatal.

Todos los cinturones

El Gran Canaria Arena, en Las Palmas, iba a acoger ese Campeonato de España con más de un millar de luchadores pertenecientes a 120 clubes. Otra evidencia del crecimiento del grappling, que es una de las técnicas que se aplican con más eficacia en la UFC, por ejemplo. Jhafat acudió como representante de Fegaloita, costeado por la federación y bajo la tutela de su director deportivo, Pablo Pintos. Le precedía la incertidumbre de cómo respondería en una competición con rivales de su edad, pero abierta a todos los cinturones, entre el blanco, como él, y el azul; son los propios a esas alturas.

Podio de la modalidad sin kimono. / Cedida

Jhafat ha probado que sus primeros resultados no habían sido fruto de la casualidad. La superioridad le ha permitido apoderarse de las dos medallas de oro pese a batirse con adversarios en teoría más cuajados que alguien con solo ocho meses de adiestramiento específico. «En casi todos los campeonatos lo más normal es ganar por puntos», abunda Guntín. El entorchado español le concede el derecho a competir en el Campeonato de Europa.