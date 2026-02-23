De vuelta al liderato

El lunes perdió el liderato y el domingo lo recuperó. Al galope, inmediatamente después de festejar el año del caballo en el calendario chino, con dos goles en media hora, el Barça descabalgó de la cabeza al Madrid, tullido en el suelo, esfumada su efímera gloria en Pamplona.

Atajó el Barça la crisis con facilidad por la gracia del calendario, que le deparó un rival amable, un Levante que no confiaba nada en excitar la incertidumbre que hubiera podido anidar en el vestuario azulgrana. Sus guerras para sobrevivir en Primera se dirimen por otros lares. Se marchó el Levante, eso sí, con la satisfacción de una actuación digna, tal vez más complacido que el Barça; en particular de sus delanteros, que no pudieron hincharse a goles, y terminaron frustrados.

Marcaron Bernal y De Jong para fijar la conquista de los tres puntos y Fermín para adornarla. Tan celebrados fueron los goles como la reaparición posterior de Pedri, acogido con la generosidad que merece y la esperanza que genera un futbolista único.

No las tenía todas consigo Flick, que ante el penúltimo de la Liga quiso para reforzar la seguridad del equipo. Las dos derrotas seguidas habían señalado su vulnerabilidad, como si hasta entonces hubiera sido un Barça férreo e inabordable. Introdujo a Bernal para tener un mediocentro defensivo, comprobado ya que las excursiones de De Jong cuestan disgustos –anualmente, algún gol–, y retiró a Pau Cubarsí para dar entrada a João Cancelo, que terminó siendo el mejor del partodo.

Todas las precauciones tomadas, todas las instrucciones dadas y el Levante creaba una ocasión de gol en tan solo ¡19 de segundos! Una broma. Carlos Álvarez se encontró de golpe frente a Joan Garcia y tiró flojo, entre frío y asombrado por verse ante esa inesperada tesitura. Luis Castro les había adiestrado para defenderse como cosacos y no para acometer al meta barcelonista, cuyo cuerpo se agiganta en el mano a mano. Álvarez pudo comentarlo con Jon Ander Olasagasti que al cuarto de hora tampoco supo batir a Joan Garcia.

Ya había marcado el Barça, en un córner que empezó en la derecha con dos delanteros (Lamine Yamal y Raphinha) y acabó en la derecha con dos defensas (Eric y Bernal). El segundo también se consumó con una llegada desde atrás de De Jong, la primera productiva desde enero de 2025.

Pilló De Jong un magnífico centro de Cancelo que le situó frente a Ryan, diez centímetros más pequeño que Joan Garcia. Las buenas noticias las emitían los de atrás, mientras Lamine Yamal se enrocaba en acciones individuales, Lewandowski se entretenía con los tres centrales y Raphinha descifraba su relación con Cancelo, más incisivo, osado y preciso que Balde en sus incursiones.

El sopor de la segunda mitad, mera continuación de la primera, con un Barça atacando por inercia y sin chispa, disfrutada la recuperación de Pedri, lo alteró Fermín con un trallazo a diez minutos del final desde fuera del área.