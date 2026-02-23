El Villarreal sufre para derrotar al Valencia

El Villarreal consolida su tercera posición tras derrotar con mucho sufrimiento al Valencia, que no logra despegarse del descenso, en un derbi autonómico intenso y polémico, marcado por el protagonismo del VAR, que validó dos penaltis, uno para cada equipo.

El conjunto castellonense, que sigue intratable como local, supo reponerse al gol inicial del Valencia, obra de Ramazani, para remontar antes del descanso con tantos de Comesaña y de Gueye, aunque en la segunda sufrió mucho ante un rival que fue superior y rozó el empate en el último instante.

El Valencia encontró una vía de escape al acoso local con los balones largos a Sadiq. En uno de ellos, el nigeriano aprovechó una indecisión entre Pau Navarro y Luiz Júnior para colarse entre los dos y caer derribado por el portero.El árbitro, a instancias del VAR, señaló penalti, que Ramazani se encargó de transformar.

El tanto despertó definitivamente al Villarreal, que dio un paso adelante para embotellar al Valencia. No tuvo que esperar mucho para empatar, ya que apenas cinco minutos después Comesaña envió a la red un rechace de Copete a remate de Ayoze.

En pleno acoso local, un centro de Pépé golpeó en el brazo despegado de Ramazani, y el árbitro, de nuevo tras aviso del VAR, señaló el punto de penalti.El senegalés Gueye, ya en el descuento, fue el encargado de poner en ventaja al Villarreal.