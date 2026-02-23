Una victoria de pico y pala

El Coruxo salvó ayer una situación complicada en un partido que se resolvió en el tiempo añadido. Tres puntos que le permiten a los vigueses seguir en puestos de play off de ascenso a diez jornadas para la conclusión del campeonato liguero.

Sola, del Coruxo, salta de cabeza con Maxi, de la Sarriana, durante la segunda parte del partido de ayer. | ALBA VILLAR

Los jugadores entrenados por Javi Pereira sabían de las dificultades del partido de ayer ante la Sarriana. Los lucenses no ocultaron sus intenciones desde el principio. Tres centrales y dos laterales que no subían demasiado era una manifestación de que daban por bueno un punto. Si conseguían recuperar algún balón y dar la sorpresa, mejor que mejor, pero lo importante era no encajar.

El Coruxo arrancó el partido ejerciendo una presión muy alta sobre la salida de balón de los defensores de la Sarriana. No tardaron demasiado tiempo en darse cuenta que conseguían recuperar muy fácil el balón. El problema no era otro que la acumulación de jugadores lucenses en tareas defensivas, no dejaba huecos.

Era un partido en donde la paciencia iba a ser clave para el desarrollo final del partido. Aunque también había que tener cuidado en no encajar un gol, ya que si estaba complicado hacer un gol, que decir de hacer dos.

Los vigueses buscaban abrir el juego para que los jugadores de la Sarriana perdieran su posición dejando algún hueco por el que llegar con peligro al área rival. Pero los jugadores de la Sarriana se mantenían firmes en su planteamiento inicial.

Los jugadores entrenados por Javi Pereira tardaron casi media hora en llegar con cierto peligro a las inmediaciones de Pirot. El guardameta lucense, que volvía al once inicial después de varias jornadas, se convirtió con el paso de los minutos en el jugador más destacado del partido. Sola y Hugo Rodri generaron las jugadas más peligrosas, con Pirot interviniendo con mucho acierto.

Tras el paso por los vestuarios, la Sarriana hizo los dos primeros cambios, recomponiendo la defensa y buscando más velocidad en ataque. Tuvieron la primera oportunidad, con un Edu que solo dentro del área envió el balón a las nubes.

A partir de ese momento solamente existió un equipo sobre el césped de O Vao. Los lucenses ya no arriesgaban tanto en ataque, y minuto a minuto se mostraba más cómodo en defensa. Las cosas se le pusieron de cara al Coruxo con la expulsión de Juv a los diez minutos.

El partido pudo cambiar a media hora para el final cuando el árbitro ve un agarrón sobre Añón dentro del área, señalando el punto de penalti. El lanzamiento de Sola fue despejó con el pie por Pirot, que comenzaba a mostrar sus mejores maneras.

Las fuerzas se igualaron en el minuto sesenta y cinco, cuando Carlos Alonso vio su segunda amarilla y abandonó el terreno de juego.

Con el paso de los minutos, la Sarriana fue perdiendo empuje, juntando más sus líneas y defendiendo el empate con uñas y dientes. Sola volvió a ser el protagonista a poco más de veinte minutos para el final del partido, con un potente disparo en el área pequeña que Pirot saca con apuros con el pie.

Eran los mejores minutos del Coruxo, que tocaba y tocaba pero no conseguía aprovechar alguna de las ocasiones que se le presentaban. Una de las mejores fue a diez minutos para el final tras un saque de esquina. Santos remata de cabeza enviando el balón a la escuadra, pero Pirot se estiró sacando el balón.

El Coruxo no bajó la intensidad en los minutos finales, con una Sarriana totalmente encerrada en su área. En el último minuto de partido, el árbitro decretó siete de añadido, Guille Pinin conectó un potente disparo desde la frontal que fue muy ajustado al palo derecho de Pirot, que nada pudo hacer por evitar la victoria del Coruxo.