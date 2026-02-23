Cuatro goles de Clau aúpan al Bembrive

El Bembrive volvió a golear al Ourense Ontime. Con una salida en tromba, Clau puso una ventaja de dos goles en el marcador en apenas treinta y cinco segundos. Pero que eran tres puntos vigueses quedó demostrado al minuto de juego, cuando en un peligroso contragolpe Marina sacó una mano ágil y providencial para evitar el gol de Daniela Rodríguez, en un chut diagonal, raso y bien colocado, desde el carril derecho del ataque local.

Aunque las últimas visitas no habían dejado contentas a las visitantes, esta vez la historia fue bien distinta. Las jugadoras que dirige Gael Madarnas controlaron el partido de principio a fin. Antes del 0-1, Antía Boullosa, en dos ocasiones, y Clau, habían obligado a la portera del Ourense a emplearse a fondo.

Absoluto control del juego

Y con dos tantos de ventaja las verdes tuvieron el choque en su mano todo el tiempo. Clau, cuyo segundo gol, por el carril central, llegó tras un pase largo de la capitana, María González, firmó el tercero del equipo y de su cuenta en otra acción rápida por el lateral izquierdo, para fusilar de puntera casi sin ángulo ante la salida de la guardameta. La morracense también anotó, tras rechace, el cuarto y ya está a un solo gol del podio del “pichichi”.

El equipo vigués cierra el segundo tercio del campeonato en la cuarta posición, con 45 puntos, dos más que el Ence Marín, que tampoco falló (1-5 en Canarias). Las marinenses cuentan con un partido pendiente.

Las viguesas encaran ahora una serie de tres encuentros complicados. Recibirán en casa al FC Meigas el último día de este mes, jugarán en la pista del líder, el Estrela Futsal el 7 de marzo y el 14 recibirán a El Gaitero Rodiles, ahora segundo clasificado (52).