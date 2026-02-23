El Valladares perdona la vida al Lemos
Vigo
El Valladares hizo méritos, sobre todo en la primera parte, para ganar al Lemos pero los vigueses desperdiciaron muchas oportunidades y al final tuvieron que conformarse con un punto.
Varo, Peke, Agustín y especialmente Totti tuvieron claras ocasiones para que los vigueses se marcharan al descanso con una renta interesante ante un Lemos que tuvo su oportunidad en un remate de cabeza de Fito al poste.
En la segunda mitad, los visitantes tuvieron más balón pero sin peligro y el Valladares, a la contra, volvió a rozar un gol que no logró encontrar.
- Davila 20/02/2026
