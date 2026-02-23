Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Val Miñor pierde dos puntos en el último suspiro

Rosa Ribas

Vigo

Decepción en el campo de Condomínguez. Cuando el Val Miñor se veía con un punto ante un rival directo en la lucha por la permanencia, un mal cierre de los centrales de Nigrán acabó con un penalti que transformó el Montañeros para llevarse los tres puntos.

