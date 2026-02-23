El Umia toma un poco de aire a costa del Porriño

La tercera victoria de la temporada del Umia llegó en un encuentro ante uno de los favoritos para ascender, el Porriño Industrial. Los de Ribadumia se vieron beneficiados por un tempranero tanto de Jonatan, que aprovechó un rechace para superar a Comesaña y adelantar a su equipo.

El Porriño se lanzó a por el empate, que consiguió antes del descanso en un disparo lejano de Brais Ferradás que se envenenó tras tocar en un defensa, despistando a Eloy. Cuando el partido finalizaba, Ramos certificaba el triunfo.